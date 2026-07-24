Óscar Puente azuza el choque institucional por la gestión de los incendios: "La UME es ya el nuevo servicio de extinción de las comunidades del PP"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de reducir impuestos y recortar los servicios públicos para después pedir al Gobierno de España que "les resuelva la papeleta".

Puente ha hecho este reproche a las autonomías del PP en un mensaje que ha publicado en la red social X, después de que la Comunidad de Madrid haya pedido al Ejecutivo "la declaración de la situación operativa 3 de interés nacional" ante la gravedad de los incendios que afectan simultáneamente a tres comunidades.

"Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP", ha ironizado el ministro, antes de apuntar: "Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta" ha añadido.

Puente ha hecho este comentario al compartir una publicación de los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid en la que reivindican más recursos .

El ministro "embarra" la situación cuando el Gobierno presume coordinación "perfecta"

Las palabras de Puente llegan después de que el delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, también criticara a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por la manera en la que solicitó la declaración de la emergencia nacional. "Es una decisión "muy seria como para resolverla en una carta de tres párrafos o un tuit", dijo Martín en una entrevista en la cadena Ser.

Al margen de estas críticas por parte del Gobierno central al regional de Madrid, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha insistido en que la colaboración y coordinación entre las administraciones está siendo "perfecta y absoluta".

El PP apela a la cooperación leal

Desde el Partido Popular han tachado de "miserable" la actitud tanto del ministro Óscar Puente como del delegado del Gobierno en Madrid. "Ellos ven bandos y ven muros donde nosotros solo vemos un fuego que hay que combatir", ha lamentado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra.

Ezcurra ha apelado a la cooperación leal y máxima coordinación para combatir incendios que afectan a varias comunidades y ha pedido apartar la rivalidad política en estos momentos de "tanta gravedad".

Ayuso responde a Puente: "Le ignoro"

Por último, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha reaccionado a las palabras del ministro Puente de una manera contundente.

En una comparecencia ante la prensa en la que ha actualizado la complicada situación de los incendios en el suroeste de Madrid, que califica de "tragedia", ha sido preguntada por las afirmaciones del titular de transporte. Ayuso se ha limitado a decir "le ignoro".

En cuanto a las críticas del delegado de Gobierno, sus palabras han sido también tajantes, "el primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él", ha zanjado. La presidenta ha insistido en que la prioridad ahora mismo es "salvar vidas y dejarnos estupideces".