La alcaldesa de Villa del Prado expresa su impotencia ante la evolución de los incendios en el suroeste de Madrid: "Está siendo terrorífico"

La zona suroeste de la Comunidad de Madrid se encuentra asediada por las llamas en uno de los episodios forestales más críticos que se recuerdan en la región.

En un radio de apenas 50 kilómetros se contabilizan hasta cuatro incendios activos, una situación extrema agravada por la proximidad geográfica de los focos con las provincias limítrofes de Ávila y Toledo.

Los municipios afectados son Navas del Rey, Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa.

En este enclave fronterizo, Villa del Prado, un municipio que cuenta con 8.200 habitantes durante el año pero que llega a duplicar su población en los fines de semana de verano, se ha convertido en uno de los protagonistas de una emergencia medioambiental que ha puesto a prueba al máximo la capacidad de respuesta de los servicios de extinción.

Operativos de la UME en el incendio de Pelayos de la Presa (Madrid)/ UME

La alcaldesa del municipio, Belén Rodríguez, ha dado una entrevista en el programa Más de uno en la que relata con angustia la evolución del fuego.

Según detalla la regidora, durante la mañana existía cierto optimismo en el puesto de mando al percibir que la situación estaba mejorando, sin embargo, la situación empeoró por la tarde. El fuerte viento reactivó dos focos originados por el incendio en las inmediaciones de una urbanización, que junto a las altas temperaturas, complicó mucho el estado del fuego.

Rodríguez califica lo vivido desde la tarde de ayer y hasta bien entrada la madrugada como un escenario "terrorífico", un infierno que avanzó arrasando terrenos de monte y alcanzando el polígono industrial.

Impotencia frente a la magnitud del desastre

"Nunca he vivido algo así", confiesa la primera edil, reflejando la profunda impotencia que siente sobre el terreno. Asegura que, por más medios técnicos y humanos que se desplieguen, bajo esas extremas condiciones meteorológicas el avance de las llamas resulta prácticamente incontrolable.

En cuanto a los daños materiales, aunque la alcaldesa reconoce que todavía no ha podido visitar la totalidad del perímetro dañado, el balance ya es grave: varias viviendas se han visto afectadas por la proximidad del fuego (aunque afortunadamente ninguna ha llegado a quemarse) y, en el polígono, las instalaciones de una empresa familiar han quedado totalmente arrasadas.

En medio de la desolación, la declaración de emergencia nacional ha supuesto un verdadero "respiro" para el Ayuntamiento y el operativo. Belén Rodríguez ha querido mandar un mensaje de profundo agradecimiento a todos sus vecinos.

La alcaldesa destaca el comportamiento ejemplar de los residentes, quienes han soportado la incertidumbre con enorme paciencia, así como la inestimable ayuda de las personas voluntarias.

Ahora, el municipio confía en que a lo largo de la jornada la situación se vaya normalizando para poder empezar a evaluar los daños reales.

La preocupación del alcalde de el Tiemblo (Ávila)

El alcalde de El Tiemblo (Ávila), Arturo Varas, ha descrito las últimas horas como un escenario propio de una "película de terror" tras una jornada que califica de catastrófica, nefasta y sumamente dura para su municipio.

En un contexto crítico que ha obligado al desalojo de 1.500 personas en varias localidades, el regidor ha lamentado la rápida y devastadora pérdida de la reserva natural del Valle de Iruelas (un auténtico pulmón para Castilla y León), la cual quedó calcinada en apenas 20 minutos mientras "las llamas crecían y volaban".

Ante esta situación incontrolable donde la prioridad absoluta ha sido proteger el casco urbano, Varas ha instado a sus vecinos a permanecer confinados en sus casas hasta que se disipe la peligrosa y gran concentración de humo.

Pese al esfuerzo de la Guardia Civil, Policía Nacional, bomberos, Policía Local y el cuerpo de policías locales de Ávila, a quienes ha querido agradecer profundamente su inestimable ayuda, el alcalde ha reconocido con impotencia que el fuego resultó ser "imparable" y advierte que esta tragedia medioambiental dejará severas secuelas en el territorio durante muchos años.

Por último, ha mandado un mensaje de gratitud a sus vecinos asegurando que "El Tiemblo es un pueblo unido y hay que luchar por nuestro aire y por avanzar por nuestro mundo sostenible".