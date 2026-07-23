Pedro Sánchez anuncia la candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional del Trabajo

El Gobierno ha propuesto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para optar a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según ha publicado Moncloa en un comunicado este jueves.

Su gestión en el mercado laboral se ha desarrollado principalmente a través de la negociación con las organizaciones sindicales y empresariales, llevando en su cargo desde el año 2020.

Entre las medidas adoptadas bajo su mandato se encuentra la reforma laboral de 2021, acordada con los agentes sociales para modificar las condiciones de la contratación temporal y fomentar el empleo indefinido. Asimismo, se han aprobado normativas como la regulación del teletrabajo, la denominada "Ley Rider" para los repartidores de plataformas digitales y sucesivos incrementos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

A este balance se suma la aprobación en el Consejo de Ministros del nuevo Estatuto del Artista, una medida que actualiza la regulación laboral del sector cultural vigente desde 1985 e introduce directrices sobre la protección del trabajo de menores, la obligatoriedad de incorporar un coordinador de intimidad en producciones para prevenir situaciones de acoso y una mayor transparencia en el desglose de las nóminas y los derechos de propiedad intelectual.

Esta trayectoria institucional es el argumento del Ejecutivo para respaldar su candidatura a la dirección general de la OIT.

Además, el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, ha hecho eco de la noticia a través de su cuenta de la red social 'X', en la que ha expresado que es un "honor" anunciar esta candidatura.

"Por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social", ha manifestado, añadiendo que Díaz "ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España".

Así, el presidente ha concluido que la "experiencia, trayectoria y vocación de consenso" de la vicepresidenta "la convierten en una excelente candidata para liderar la OIT".

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