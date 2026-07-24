Los aterradores vídeos de los incendios en Madrid y Ávila: el fuego sigue fuera de control

Las llamas siguen arrasando todo a su paso en los incendios en Madrid y Ávila. Dichos focos siguen preocupando a las autoridades por las condiciones climatológicas y su proximidad a las poblaciones.

Pedro Sánchez ha reconocido que se vive una situación "dramática" y Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que este viernes es el día "crítico" y clave para tratar de controlar el avance del fuego, que sigue dejando terribles imágenes a su paso por las comunidades colindantes.

Desde San Martín de Valdeiglesias (Madrid) hasta Burgohondo (Ávila), las imágenes aéreas y también de la Guardia Civil muestran un terreno absolutamente quemado tras el paso de las llamas, al igual que la cercanía a las zonas residenciales.

Casi 115.000 hectáreas quemadas frente a las 24.133 de 2025

Los incendios forestales han quemado hasta el momento un total de 114.796,42 hectáreas forestales desde el inicio del año, frente a las 24.133,26 del mismo periodo de 2025, según datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Hasta este viernes 24 de julio, se han registrado en lo que va de año 29 grandes incendios forestales (GIF), una veintena más de la media de la última década en el mismo periodo.

Los datos difundidos por el Ministerio que dirige Sara Aagesen son provisionales y corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 24 de julio de 2026.

Emergencia de interés nacional en Madrid y Ávila

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado este jueves la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila "como consecuencia de la evolución de los incendios forestales" ubicados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila).

La decisión se ha tomado por la "concurrencia de estos incendios" y las condiciones meteorológicas "especialmente adversas", y la "necesidad" de movilizar "un importante volumen de recursos" de administraciones públicas diferentes. "Factores que han incrementado la complejidad de las labores de extinción y de protección civil", ha explicado Interior en un comunicado pocas horas después de que la Comunidad de Madrid lo haya solicitado.

El Ministerio ha valorado la "existencia de evacuaciones preventivas", la amenaza del fuego sobre núcleos urbanos y el potencial impacto "supraterritorial de la emergencia", ha añadido.