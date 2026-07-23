Suspendida la alta velocidad entre Madrid y Barcelona por un incendio en Alcalá de Henares

La circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se encuentra suspendida entre las localidades madrileñas de Mejorada del Campo y Alcalá de Henares por un incendio próximo a la vía, según ha explicado Adif.

El gestor ferroviario, Adif, ha asegurado en una publicación en sus redes sociales que el fuego es ajeno a la explotación ferroviaria y que se encuentra próximo a la vía.

Por el momento, afecta a los trenes de la línea de alta velocidad que une Madrid con Barcelona, que también tiene paradas en Guadalajara, Calatayud (Zaragoza), Zaragoza, Lleida y Camp de Tarragona.

Adif también ha explicado que se encuentra suspendida la circulación entre San Fernando de Henares y la bifurcación de Vicálvaro (Madrid) por un incendio, que afecta a los trenes de la línea CIVIS Guadalajara- Chamartín, que están siendo desviados por Atocha.