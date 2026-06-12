La Comunidad de Madrid inicia la tramitación de 513 pisos del Plan Vive Solución Joven en Los Ahijones

La urbanización estará compuesta por 513 viviendas, de las que 165 dispondrán de un dormitorio y 348 de dos. Además, 21 de ellas estarán adaptadas para personas con movilidad reducida. Asimismo, incorporará amplias zonas comunes concebidas para mejorar la calidad de vida de sus futuros residentes, con espacios verdes, piscina comunitaria con aseos, sala de coworking y un área de juegos infantiles, configurando un entorno pensado para favorecer la convivencia y responder a las nuevas formas de vida y de trabajo. Esta actuación se enmarca en el Plan de Choque 2026/27, cuyo objetivo es ampliar el parque de alquiler asequible y promover la emancipación de los jóvenes. Con este tipo de iniciativas, la Comunidad de Madrid busca dar respuesta al incremento de la demanda residencial mediante proyectos de alta calidad, accesibles y con rentas ajustadas.

El Ejecutivo autonómico concentra más del 40% de toda la vivienda protegida construida en España desde 2019, lo que sitúa a la región como líder nacional en este ámbito. En la presente legislatura, la Comunidad de Madrid ha promovido la edificación de más de 70.000 inmuebles de estas características, de los que 14.000 corresponden al Plan Vive. Este programa tiene una especial implantación en el sur metropolitano, donde está previsto superar las 4.500 casas. Además, el Gobierno regional prevé la construcción de una nueva estación de la Línea 9 de Metro en Los Ahijones, cuyo proyecto constructivo se encuentra actualmente en fase de licitación. Esta actuación reforzará la conexión del futuro desarrollo urbanístico con el resto de la región y facilitará los desplazamientos de sus vecinos mediante el acceso directo a la red de transporte público.

En sus 6 fases previstas en Los Ahijones hay proyectadas 8 torres con uso inicial previsto para oficinas. Los promotores avanzan que con el Plan de Choque de Vivienda de la Comunidad de Madrid, se modificará el uso a residencial. Con ello el ámbito podrá ganar otros 2 mil pisos.