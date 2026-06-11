Ayuso defiende las actuaciones de su Gobierno en las aulas y acusa a la izquierda de "retorcer" la polémica

Afirma la presidenta madrileña que desde que llegó a la Puerta del Sol ha "actuado en el 72% de los centros públicos" y que queda por hacer lo mismo "en 111" en un plan que se está desarrollando este curso y que finalizará el próximo. Ha detallando que el Ejecutivo regional está "rehabilitando fachadas y cubiertas, instalando suelos radiantes e intentando enfriar instalaciones con vapor de agua, dentro de sus competencias" También ha dejado caer que en esta materia "tienen mucho que ver los Ayuntamientos.

El PSOE ha recordado que Madrid fue "la comunidad con más muertes asociadas al calor de toda España" con 415, más del doble que en 2024. Y Más Madrid ha lamentado que los niños tengan que ir a clase "con un ventilador portátil a clase para no desmayarse en las clases con 35 grados".

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se reunirá mañana viernes con representantes de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos de la Comunidad de Madrid para abordar la climatización en los centros educativos públicos madrileños. Un grupo de este colectivo ha protagonizado una protesta frente a la Asamblea de Madrid en el penúltimo pleno de este periodo de sesiones.