Ayuso hace balance de la visita del Papa y considera “un honor ser la puerta de entrada del Santo Padre a España”

La presidenta ha agradecido al Pontífice haber elegido la región como primera capital europea en viaje apostólico, y haberlo hecho tantos días. En este sentido, ha subrayado que la imagen de Madrid ante el mundo “ha sido increíble”, tanto a nivel de “coordinación, seguridad, respeto y belleza”. Díaz Ayuso ha afirmado que “ser católico es ser universal, como lo es la Iglesia”. En este sentido, se ha mostrado convencida de que, a través de sus palabras, el Papa “ha querido llegar al mundo entero, se tenga o no tenga fe, se sea o no

creyente o católico”. A su juicio, es una “voz amplia ante el mundo que predica el Evangelio y, sobre todo una mirada amplia y generosa ante desafíos globales” como la inmigración, los desequilibrios la vulnerabilidad o la Inteligencia Artificial, que “no entienden de fronteras”.

En materia de Transportes, en la Comunidad de Madrid se han alcanzado más de 5,6 millones de viajes en Metro durante la visita del Papa León XIV a Madrid, y el recién estrenado pago directo con tarjeta bancaria ha llegado a 85.000 validaciones, la cifra más elevada desde la implantación de este sistema el pasado 1 de junio. Se estima que la visita deje un impacto económico en la región de 120 millones de euros.

En los actos multitudinarios, Canal de Isabel II ha instalado 19 estructuras de abastecimiento con un total de 162 puntos de agua distribuidos en distintos espacios de Plaza de Lima, Paseo de la Castellana y Plaza de Cibeles. Además, la empresa pública ha puesto en funcionamiento dos vehículos "aguanetas", destinados a facilitar el acceso al agua a personas con movilidad reducida. Este operativo se ha completado con 22 fuentes públicas permanentes situadas en los principales recorridos de los actos programados.

De los 80 centros públicos solicitados por el Arzobispado para acoger peregrinos en la visita de León XIV a la Comunidad de Madrid, finalmente han sido 18 (15 institutos y 3 colegios públicos) los que han utilizado sus instalaciones. El SUMMA 112 ha coordinado y supervisado el dispositivo sanitario. Así, añadidos a los más de 560 profesionales, entre médicos, enfermeros, Técnicos en Emergencias Sanitarias y psicólogos que cada día han cubierto el operativo asistencial del SUMMA 112, en cada una de las cuatro jornadas , un equipo de más 40 mandos sanitarios y efectivos en servicios especiales han estado cada día al frente de la coordinación sanitaria en los Centros de Coordinación y Mando y Puestos Sanitarios Avanzados al efecto, además de en los Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias.