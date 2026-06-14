El acuerdo de paz es una "mala noticia" para Donald Trump: un pacto con "menos garantías" y que refuerza el poder de Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este sábado que el acuerdo provisional con Irán se firmará el domingo y que la firma permitirá la reapertura del estrecho de Ormuz. Así lo ha afirmado Trump en su red social, que ha resaltado que el acuerdo incluye que Irán no tenga armas nucleares "ni comprándolas, ni desarrollándolas ni en ninguna otra forma". Sin embargo, el portavoz iraní ha retrasado la firma a "los próximos días" y ha insistido en que el documento se concentra "en el fin de la guerra y, por el momento, se ha decidido no tratar la cuestión nuclear".

Puede que se calmen las aguas, pero durante unos meses

Eduardo Saldaña y David Gómez han explicado en El Orden Mundial de Julia en la onda que es cierto que Irán "ve un avance positivo" en las negociaciones, al igual que lo hace Pakistán, pero no está siendo tan "efusivo" como Donald Trump, "que quiere alinearlo con su fiesta de cumpleaños". Es cierto que hay avances porque Estados Unidos "tiene un interés claro" en firmar el acuerdo.

Sin embargo, los expertos en política internacional descartan que este sea un acuerdo definitivo porque hay todavía muchas cosas en juego: "Por mucho que se firme este alto al fuego, no vamos a ver un cambio drástico en la situación en Oriente Próximo. Puede que se calmen las aguas, pero es verdad que es muy probable que esto sea durante los meses que EEUU necesite de cara a las elecciones, pero al final, la lección que se lleva Irán de esto es "tengo mucho poder y capacidad de cerrarlo" y nadie le asegura que Israel no vaya a volver a atacarles".

Un acuerdo "menos ambicioso" y con "menos garantías"

El acuerdo extendería el alto al fuego durante 60 días, reabriría el estrecho de Ormuz y aplazaría hasta dentro de un tiempo las conversaciones para el programa nuclear iraní, el principal escollo en cada negociación que ha tenido lugar hasta ahora. "No sabemos hacia dónde van a llegar" estas conversaciones, así que "es posible que esto vuelva a recrudecerse".

Lo que está claro es que la jugada no le ha salido muy bien a Donald Trump y prueba de ello es lo que dijo este sábado en Julia en la onda la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que aseguró que "cualquier acuerdo de paz" al que pudieran llegar EEUU e Irán sería "menos ambicioso" que el acuerdo que se negoció con Irán en 2015. "Menos ambicioso y con menos garantías", opinan Saldaña y Gómez, porque "la lección que se lleva Irán es que a Corea del Norte no le bombardean. ¿Por qué? Porque tiene el arma nuclear y esa es la herramienta de disuasión definitiva". Así que, los iraníes, después del asesinato de Jamenei, "han tomado nota de que hay que rearmarse".

La otra terrible consecuencia que ha dejado la guerra que iniciaron Israel y Estados Unidos es que se ha traspasado la línea roja que era la presión internacional con los estrechos: "Antes era un acuerdo generalizado de 'no vamos a jugar con los estrechos' e Irán ha demostrado que está dispuesto a hacerlo". Así que, básicamente, lo que va a hacer Donald Trump es "lograr un acuerdo para restablecer el 'status quo' que había antes de la guerra que inició él".