La policía alemana abate a tiros al presunto autor del atropello múltiple en Berlín durante las celebraciones del Orgullo LGTBI

La policía ha abatido a tiros cerca de Spandau al presunto autor del atropello múltiple en Berlín, durante las celebraciones del Orgullo LGTBI, que acabó con un muerto y 29 heridos. Según el portavoz de la Policía de Berlín, Florian Nath, el fugitivo es Abdul Ballout, de 21 años y nacionalidad alemana.

El joven ha sido neutralizado en una parcela ajardinada de esa localidad de las afueras de la capital alemana. Además, en el momento de ser descubierto, se habría acercado hacia los agentes con un arma blanca. "Hacia las 18 horas el sospechoso del atentado de ayer en (el parque) Tiergarten fue localizado en una zona de parcelas ajardinadas en Spandau. El sospechoso se acercó corriendo con un arma blanca hacia nuestros efectivos", que abrieron fuego, ha explicado Nath.

En mayo fue condenado a un año y diez meses de cárcel

A pesar de los intentos de reanimación, las heridas eran "tan graves" que ha acabado muriendo. Por su parte, la responsable de Interior, Iris Spranger, se ha mostrado agradecida a las fuerzas de seguridad por localizar "tan rápidamente" al atacante. "Es un logro extraordinario", ha expresado.

Ballout se encontraba fugado después de atropellar a una multitud. Contaba con antecedentes por lesiones y robo y en mayo había sido condenado a un año y diez meses de prisión por haber intentado unirse al grupo yihadista Estado Islámico. Si bien, había quedado en libertad condicional mientras la justicia resolvía el recurso de la Fiscalía, que pedía una pena más larga.

No se descarta que tuviera cómplices

No está descartado que contara con algún cómplice en el momento del ataque, por lo que varias personas de su entorno han sido arrestadas para ser interrogadas.

En estos momentos, las banderas de la ciudad lucen a media asta y en los próximos días se celebrará un acto religioso en la iglesia de Santa María, tal y como ha informado el alcalde, Kai Wegner. El edil no ha dudado en calificar el suceso como "ataque islamista contra nuestra forma de convivencia, nuestra democracia liberal, nuestro carácter abierto y nuestra libertad".