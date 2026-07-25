Donald Trump vuelve a bromear con presentar su candidatura a la presidencia del Gobierno de EEUU en las elecciones de 2028

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a hacer este viernes en la cena de corresponsales de la Casa Blanca la broma que más ha repetido en los últimos días, que consiste en la posibilidad de presentar su candidatura a las elecciones generales de 2028, a pesar de que la Constitución estadounidense se lo impida.

Durante su intervención en la velada, celebrada en el hotel Waldorf Astoria de Washington, el mandatario apareció vestido con una gorra roja en la que podía leerse el número '2028' y aseguró que podría competir por el "cuarto mandato".

"Quiero anunciar mi deseo de competir por un cuarto mandato como presidente. Gané tres veces y lo haré de nuevo", afirmó Trump, en referencia a su reiterada negativa a reconocer la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de 2020, cuyos resultados ha cuestionado durante años alegando un supuesto fraude electoral del que nunca se han presentado pruebas.

El acto, que se repitió tras el atentado del pasado 26 de abril, contó con una asistencia mucho menor de la habitual: alrededor de 700 invitados frente a los cerca de 2.600 que suelen acudir a esta cita anual. Además, el dispositivo de seguridad fue reforzado por el Servicio Secreto, que limitó los accesos al recinto y exigió a todos los asistentes la presentación de un código QR para poder entrar.

Trump no puede presentarse a las elecciones en 2028

Pese a sus continuas bromas, Trump no puede concurrir a las elecciones presidenciales de 2028. La Enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos establece que ninguna persona puede ser elegida presidente en más de dos ocasiones. El republicano ya agotará ese límite al completar su segundo mandato, después de haber gobernado entre 2017 y 2021 y haber regresado a la Casa Blanca tras las elecciones de 2024.

Aun así, el presidente suele afirmar que muchos seguidores del movimiento MAGA ("Make America Great Again") le piden que continúe en el cargo más allá de 2029. En distintas ocasiones también ha señalado como posibles sucesores dentro del Partido Republicano al vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio, dos nombres que ya suenan como potenciales candidatos para las presidenciales de 2028.