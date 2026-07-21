Francia da un paso histórico: prohíbe las redes sociales a los menores de 15 años y marca el camino en Europa

Francia ha decidido endurecer la protección de los menores en el entorno digital con una de las medidas más ambiciosas adoptadas hasta ahora en Europa. El Parlamento ha dado este martes el visto bueno definitivo a una ley que impedirá el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una iniciativa con la que el Ejecutivo de Emmanuel Macron pretende reducir la exposición de niños y adolescentes a los riesgos asociados al uso de estas plataformas.

La norma sitúa a Francia a la vanguardia de la regulación digital europea y podría convertirse en un modelo para otros países de la Unión Europea que ya estudian iniciativas similares. Si supera el último trámite pendiente ante el Consejo Constitucional, el Gobierno prevé que la prohibición comience a aplicarse desde el inicio del curso escolar.

Macron celebra una ley que considera un compromiso cumplido

Tras la aprobación parlamentaria, el presidente francés, Emmanuel Macron, celebró la decisión a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde aseguró que Francia "abre el camino en Europa para proteger a nuestros niños y adolescentes".

El jefe del Estado recordó que la prohibición formaba parte de los compromisos adquiridos durante su mandato y afirmó que, una vez reciba el aval del Consejo Constitucional, llegará el momento de poner en marcha todas las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.

Qué cambia con la nueva legislación

La nueva ley establece que los menores de 15 años no podrán acceder a los servicios de redes sociales ofrecidos por las plataformas digitales. Sin embargo, no todas las páginas de internet se verán afectadas.

El texto excluye expresamente determinados servicios considerados de interés público o educativo, entre ellos Wikipedia, las plataformas de software libre y diversos proyectos educativos de código abierto, que seguirán siendo accesibles para los menores.

Uno de los aspectos más relevantes de la norma es que no determina un único sistema de verificación de edad. Serán las propias compañías propietarias de las plataformas, como Facebook, Instagram, TikTok o Snapchat, las que deberán implantar mecanismos eficaces para comprobar que los usuarios cumplen el requisito de edad antes de permitirles crear una cuenta.

También se endurece el uso del móvil en los institutos

La reforma va más allá de las redes sociales. El Parlamento francés también ha aprobado ampliar la prohibición del uso de teléfonos móviles a los institutos, una restricción que hasta ahora ya existía en las escuelas de educación primaria y secundaria.

No obstante, la ley contempla que los centros educativos puedan establecer excepciones en función de sus necesidades pedagógicas o de las normas internas de cada institución.

Entrada en vigor en dos fases

El Ejecutivo francés pretende aplicar la medida a partir del 1 de septiembre para todas las nuevas cuentas que se creen en las plataformas afectadas.

En el caso de los perfiles ya existentes, la normativa contempla un periodo transitorio de cuatro meses. De esta manera, la prohibición comenzará a afectar a esas cuentas desde el 1 de enero de 2027, dando tiempo a las plataformas para adaptar sus sistemas de verificación de edad.

Francia quiere liderar el debate europeo

La ministra delegada de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, defendió durante la tramitación parlamentaria que Francia se convierte en el primer país europeo en establecer una "mayoría digital" fijada en los 15 años.

Además, aseguró que una coalición formada por quince países europeos, entre ellos España, está analizando la posibilidad de impulsar legislaciones similares para reforzar la protección de los menores en internet.

Hasta ahora, el precedente más importante se encontraba fuera de Europa. Australia fue el primer país del mundo en aprobar una restricción general para el acceso de los menores a las redes sociales, aunque en su caso fijó el límite de edad en los 16 años.