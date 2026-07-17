Un terremoto de magnitud 7,4 sacude las costas de México y Guatemala y provoca amenaza de tsunami

Un potente terremoto de magnitud 7,4 sacude la costa del estado mexicano de Chiapas este viernes, provocando una alerta de tsunami y sacudiendo edificios en los países vecinos de Guatemala y El Salvador.

El sismo, que se produjo cerca de la ciudad mexicana de Puerto Madero, tuvo una profundidad de tan solo 10 km (6 millas), según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Tras el temblor, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para la región. El terremoto sacudió edificios en la Ciudad de Guatemala, según un testigo de Reuters. El temblor también se sintió en El Salvador, según otro testigo.

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