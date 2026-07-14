Trump se retracta y anuncia que no cobrará la tasa del 20% a los buques que transiten por Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha retractado de sus declaraciones y ha anunciado que no va a cobrar la tasa del 20% que había planteado por facilitar el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, tal y como ha anunciado en una publicación en la red social Truth Social.

El mandatario estadounidense ha asegurado que ha mantenido "conversaciones muy productivas" con líderes de Oriente Medio y que, por ello, en lugar de implantar la tasa del 20%, ha llegado a un acuerdo con los Estados del Golfo por el que van a realizar "acuerdos comerciales y de inversión" en Estados Unidos.

Así las cosas, el estrecho de Ormuz está abierto "a todo el tráfico marítimo", excepto el de Irán, ya que su líder es "violento, mentiroso y malicioso". Por ello, el bloqueo "total" se mantiene a los barcos que lleguen o salgan de puertos iraníes o "que transporten cualquier cosa relacionada con carga iraní".

Irán asegura que no va a ceder "ni un ápice"

El Ejército iraní, por su parte, ha asegurado que no van a ceder "ni un ápice" en materia relacionada con el estrecho de Ormuz, después de que Trump se autoproclamara "guardián" de este paso marítimo.

El presidente estadounidense había anunciado hace apenas 24 horas que Estados Unidos reimpondría el bloqueo naval contra buques que salgan de puertos iraníes o lleguen a ellos, y que cobraría un impuesto del 20 % a embarcaciones de otros países para facilitar su paso por el estrecho.

Rusia acusa a Estados Unidos de violar el memorándum

Además, los ataques entre ambos países han vuelto a suceder, lo que puso fin al alto el fuego pactado en el memorando de entendimiento. De hecho, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha acusado a Estados Unidos de violar ese memorando: "Lo vemos como una violación del memorándum. No hay mucho más que decir, es triste. Ya que sale perdiendo la infraestructura civil tanto en Irán como en los países árabes".

Antes del anuncio oficial de Donald Trump de retirar las tasas del 20%, la Organización Marítima Internacional (OMI) había explicado que "no existen fundamentos jurídicos" que permitan a los países introducir peajes por el tránsito en estrechos como el de Ormuz".