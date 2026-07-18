Aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán: dos soldados estadounidenses muertos y uno desaparecido tras ataques iraníes

Dos militares estadounidenses han muerto y un tercero está "desaparecido en combate" tras los ataques de proyectiles iraníes sobre objetivos de Estados Unidos en suelo jordano, según ha informado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM). Otros cuatro militares estadounidenses han sido evacuados por motivos médicos a hospitales jordanos, aunque "ya han recibido el alta".

Por el momento no se ha publicado más información sobre las víctimas "por respeto a las familias" y se espera a que pasen 24 horas desde la notificación para publicar sus nombres. Con estos son ya 15 los militares estadounidenses muertos confirmados oficialmente desde el inicio de la última escalada militar entre ambas partes.

Violaciones del alto el fuego

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado de ataques contra las posiciones de Estados Unidos en la base militar jordana de Muwaffaq Salti, en el centro-norte del país, en medio de la reanudación de las hostilidades con Washington que están a punto de hacer descarrilar el acuerdo preliminar de negociaciones firmado por ambos países el pasado 17 de junio. Los proyectiles iraníes han alcanzado hangares con aviones de combate norteamericanos y "una gran plataforma de estacionamiento".

Horas antes, Irán había asegurado que un ataque previo había alcanzado los depósitos de combustible estadounidenses en la base; una instalación que Teherán considera como estratégica por su ubicación, sus infraestructuras militares y su papel en las operaciones estadounidenses en Asia Occidental.

En respuesta, el Ejército jordano ha informado del derribo de cuatro aviones no tripulados de Irán sin hacer mención a daño alguno en la base aérea. Las Fuerzas Armadas jordanas, en una nota recogida por la agencia oficial de noticias Petra.

Jamenei vs. "Gran Satán"

Por su parte, el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha cargado este sábado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que ha criticado por el incumplimiento del alto el fuego. "Las reiteradas violaciones de los compromisos del Gran Satán (Estados Unidos) en lo relativo al Memorándum de Entendimiento firmado entre los presidentes de Irán y Estados Unidos demuestran una vez más la insignificancia y la nulidad de la firma del presidente de Estados Unidos".

El dirigente iraní ha afeado a Washington el "acoso, totalitarismo y barbarismo" como "partes inseparables de la ideología y la práctica estadounidenses". "Hoy el Gran Satán ha revelado de nuevo su auténtica faz, sin máscaras, con una nueva experiencia de crímenes y traición que demuestran la naturaleza mentirosa, ilógica, no fiable y vil de Estados Unidos".

Jamenei considera que Estados Unidos busca "provocar una guerra" con "costes más altos y mayor deshonor". "Debería saber que la querida nación de Irán y el Frente de la Resistencia tienen lecciones inolvidables para él con la valentía de los combatientes del Islam y el sello de los valientes de la región del sur".