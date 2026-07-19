El Orden Mundial analiza los impactos del fin de la verja de Gibraltar: qué cambia y a quién beneficiará más el acuerdo

El pasado 15 de julio vivimos un acontecimiento histórico: la retirada de la verja que separa España de Gibraltar, una noticia que hace unas décadas hubiera copado portadas de todo el mundo y que, debido a la velocidad de la información que hay actualmente, tampoco ha tenido un gran peso en la actualidad diaria.

Fernando Arancón y Alba Leiva se muestran sorprendidos en El Orden Mundial de Julia en la onda por la poca repercusión que ha tenido la noticia porque realmente supone un "cambio histórico para las relaciones entre ambos países". La verja se levantó entre 1908 y 1909 como frontera dura en la zona de Gibraltar, que era una zona neutral y desmilitarizada, pero con el tiempo y de facto acabó mayoritariamente por el Reino Unido y un trozo por España (la cara norte).

Explican que esta frontera dura sería para controlar el tráfico de personas y de mercancías, y ahora, con el cambio, lo que se hace es que "se mueve a otro lugar; eso es lo importante". Lo que hace Gibraltar es integrarse en dos espacios:

Espacio Schengen : de libre tránsito y paralelo a la Unión Europea.

: de libre tránsito y paralelo a la Unión Europea. Unión Aduanera Comunitaria: a partir de ahora abarca a Gibraltar.

¿Y qué implica esto? Que la frontera entre España y Gibraltar será de libre tránsito y se mueve al aeropuerto de Gibraltar y al puerto para controlar la entrada de pasajeros. Por eso también, "la Guardia Civil y la Policía Nacional estará presente en esos lugares como representantes de esa Unión Aduanera y espacio Schengen para controlar junto con la policía gibraltareña esa zona".

Esto es en lo práctico, pero en lo simbólico "hay mucho más y es una parte importante". Al final, "integrar de manera más clara a Gibraltar con la comarca del Campo de Gibraltar hace mucho más difícil, por no decir imposible, el restablecimiento de una frontera dura porque la frontera sigue existiendo y también se elimina un punto de fricción muy evidente entre España y Reino Unido".

El detonante fue el Brexit

¿Cómo se ha llegado a este punto? Porque la cuestión de Gibraltar siempre ha generado bastante tensión con Reino Unido, más aún en pleno contexto del Brexit. Para entender la magnitud de las tensiones, la Casa Real española no acudió en su día a la boda de Carlos con Diana de Gales porque, precisamente, empezaban su luna de miel en Gibraltar.

El detonante de este acuerdo "fue el Brexit", un fenómeno esencialmente inglés (Escocia votó a favor o Gibraltar). La salida generaba un problema para el encaje fronterizo de muchos territorios británicos fuera de la isla de Gran Bretaña. El caso más evidente es Irlanda del Norte, pero también estaba Gibraltar porque al salir de la Unión Europea, volvía una frontera muchísimo más dura.

Esto era "muy dañino" para lugares como Gibraltar o la comarca circundante porque tenían el "incentivo de volver a conectarse con España" y a España le venía bien atraer a Gibraltar, por lo que el Gobierno británico sólo perdería si no facilitaba la negociación. "De ahí que Londres haya dejado hacer a Gibraltar y ningún gobierno británico haya puesto demasiadas trabas", explican.

Los impactos del acuerdo

Las imágenes que hemos visto de la gente celebrando poder cruzar sin tener que llevar el DNI o el pasaporte son de mucha alegría o alivio, pero ¿a quién beneficia más el acuerdo? ¿Qué impactos va a tener sobre el territorio del Campo de Gibraltar a futuro?

En la parte española, el beneficio es muy evidente. Pensemos que "Gibraltar ya tenía problemas evidentes, como el de la vivienda. Lo que va a ocurrir es que Gibraltar va a externalizar todo el tema de la vivienda y el dinamismo económico en los municipios españoles de alrededor. De hecho, La Línea aprobó un nuevo plan general de ordenación urbanística para construir viviendas en previsión de la enorme cantidad de trabajadores que va a traer un Gibraltar sin tanta barrera con Europa", aseguran.

El aeropuerto de Gibraltar hasta ahora solo tenía vuelos con Reino Unido, lo que estaba permitido. Ahora, con este acuerdo nuevo, "va a poder tener vuelos con otros aeropuertos españoles y también europeos". Van a poder venir vuelos de todo el mundo. Los aeropuertos más cercanos son Jerez, que sirve sobre todo a Cádiz, y el de Málaga. Toda la zona de Tarifa, Sotogrande, Zahara "ha ganado un aeropuerto que seguro va a traer muchísimos turistas y comercio a la zona".

Habrá que ver si ese dinamismo se traslada a "puertos como el de Algeciras", que está al otro lado de la valla, que es uno de los más importantes de España, y que en los últimos tiempos le está costando mucho arrancar.

¿Cambia la fiscalidad?

Y también el elemento de la fiscalidad, porque "Gibraltar se solía situar como un paraíso fiscal que ya no califica para ninguna lista de la OCDE o de la UE", pero en la práctica sigue teniendo unos niveles de tributación muy inferiores a los españoles, lo que genera competencia desleal. Con lo cual, cualquier ganancia obtenida fuera de Gibraltar está exenta de tributación y para los gibraltareños, el IRPF máximo es del 28% y el Impuesto de Sociedades, del 15%. En España, esto es casi el doble.

"Habrá que ver la dinámica de cómo se va a encajar esa fiscalidad nueva; a pesar de que el acuerdo sube un poco esas tasas, va a ser un reto a futuro que va a ir redefiniendo la región", concluyen.