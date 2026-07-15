Sánchez, tras la demolición de la Verja de Gibraltar: "Se cierra una herida abierta durante tres siglos"

Un día después de la sentencia a su hermano, condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación en la Diputación de Badajoz, Pedro Sánchez ha viajado a La Línea de la Concepción para presidir el acto de demolición de la verja de Gibraltar. Un acontecimiento histórico que suprime la barrera física que dividía el Peñón del municipio gaditano desde el año 1909, levantada originalmente para controlar el contrabando.

A las 00:00 horas de este miércoles entró en vigor, de forma provisional, el tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el encaje del Peñón tras el Brexit. Decenas de gibraltareños y vecinos de La Línea esperaron despiertos para vivir la emoción del momento. Los primeros en atravesar el paso fronterizo, ya sin obstáculos físicos, fueron el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco.

La desaparición de la verja es el impacto más visible de un acuerdo que contempla la incorporación de la colonia británica al espacio Schengen de la mano de España. Esta medida facilitará el tránsito diario de los 15.000 trabajadores transfronterizos que acceden al Peñón.

Para el presidente del Gobierno, el fin de la verja supone el inicio de una nueva era y sirve para cerrar una "herida abierta" durante tres siglos. Según ha manifestado tras presidir el acto este miércoles, esta verja "ha sido una herida abierta para los miles de trabajadores que la cruzaban cada día sin saber cuándo llegarían a sus puestos de trabajo".

Al acto han asistido también el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo; el embajador británico en España, Alex Ellis; y el alcalde de La Línea, Juan Franco.

Para Sánchez, España este acontecimiento abre "un nuevo tiempo lleno de oportunidades"

Sánchez ha precisado que para materializar este hito era necesaria una voluntad política que finalmente ha existido, superando "una forma de entender la política que confunde la prudencia con la inacción". En esta línea, ha admitido que las negociaciones han sido difíciles, pero reivindica el resultado: "Es un acuerdo justo que protege nuestros intereses y cumple además con creces los objetivos que nos habíamos marcado, tanto en la libre circulación de personas como de mercancías".

"Ese ha sido siempre el destino del Campo de Gibraltar: ser puerta de encuentro entre mares, culturas y continentes. Ese es el verdadero sentido que me gustaría reivindicar hoy. Estamos abriendo un nuevo tiempo lleno de oportunidades", ha concluido el jefe del Ejecutivo sobre el pacto firmado en Bruselas.