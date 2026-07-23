Qué es la OIT, cuánto cobraría Yolanda Díaz si dirige la organización y cuál sería su función

Pedro Sánchez ha anunciado por sorpresa a primera hora de este jueves la candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional del Trabajo. "Es un honor anunciar la candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la OIT. Por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social", ha escrito el presidente del Gobierno en Twitter.

"Yolanda ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España. Su experiencia, su trayectoria y su vocación de consenso la convierten en una excelente candidata para liderar la OIT", continúa el mensaje de Sánchez en redes sociales.

El anuncio del líder del Ejecutivo ha cogido por sorpresa al mundo de la política, con un PP que no ha tardado en criticar dicha candidatura. "El precio que ha puesto Yolanda Díaz para encubrir la corrupción de Sánchez. Así se entiende todo mejor", ha señalado Miguel Tellado, secretario general de los populares, que también han dejado en su cuenta oficial un mensaje de rechazo: "Ya sabemos la contraprestación por callar todo".

Qué es la OIT, cuál es su función y cuánto cobraría Yolanda Díaz

La OIT, fundada en 1919 y primera agencia especializada de las Naciones Unidas, reúne a gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos de sus 187 Estados miembros. Cuenta con una estructura tripartita y se sitúa como el principal foro para la elaboración de normas laborales, la promoción del empleo, la protección social y el fortalecimiento del diálogo social.

Díaz percibiría un salario base que se sitúa entre los 137.000 euros y los 150.000 euros anuales de manera aproximada y teniendo en cuenta las tablas publicadas de sueldos de la ONU.

Por ahora, la vicepresidenta se enfrentaría a las elecciones con el togolés Gilbert F. Houngbo, quien ostenta la dirección general desde 2022. el salario base se sitúa El consejo de administración de la OIT realizará sesiones privadas con los candidatos el próximo 9 de noviembre y la votación secreta se realizará el 16 de noviembre. Tras esto, el mandato del nuevo director general comenzará el 1 de octubre de 2027.

Además, el mandato en la dirección general de la OIT es de cinco años. Para que una persona candidata sea elegida, deberá obtener los votos de más de la mitad de los miembros del consejo de administración con derecho de voto.

Las cualidades de Yolanda Díaz que destaca Moncloa para su candidatura

Desde Moncloa ponen de relieve que Díaz, como vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, ha impulsado algunas de las principales reformas laborales y sociales de los últimos años, todas ellas en el seno del diálogo social con 30 acuerdos. En concreto, durante estos años, impulsó la reforma laboral acordada con sindicatos y empresarios, la ley de plataformas o la mayor subida del salario mínimo interprofesional de la democracia.

Por tanto, el Gobierno cree que, con esta candidatura, España aspira a reforzar "una institución clave para afrontar los desafíos del mercado de trabajo" en un contexto de "profundas transformaciones económicas, tecnológicas y medioambientales", reforzando el papel de la OIT como "referente mundial en la defensa del trabajo decente y la justicia social".

España es el país del mundo que más convenios ha firmado con la OIT (141). De resultar elegida, Yolanda Díaz sería la primera española y la primera mujer en dirigir la OIT.

Pablo Iglesias critica el anuncio de Sánchez

El exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha premiado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por "los servicios prestados" al presentar su candidatura, a la vez que ha señalado que se va a convertir en la "afiliada de Comisiones Obreras mejor pagada de la historia".

Iglesias ha reaccionado de esta manera en RNE, donde ha indicado que no sabe si es una buena candidata, si bien ha señalado que el Gobierno "premia a quien tiene que premiar con este tipo de nombramientos". Según ha explicado, este cargo para la OIT corresponde a "figuras aparentemente muy importantes", que habitualmente "nadie conoce" pero que son "muy bien remuneradas".

"Implica que alguien después de haber estado en un Gobierno se le premia con una posición sin presión política, con salarios seguramente mucho más altos a los que cobra un ministro o un exvicepresidente. Es un premio a los servicios prestados", ha resumido Iglesias, que ha mostrado su "orgullo" pues, según ha dicho, a los cargos de Podemos que pasaron por el Gobierno no le ofrecieron "un organismo internacional, ni una embajada ni ninguno de estos premios".

En su opinión, el director general de la OIT gana más que un presidente del Gobierno o un secretario de Estado en España. "Va a ser la afiliada de CCOO mejor pagada de la historia", ha zanjado Iglesias.