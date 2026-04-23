Fernando Clavijo rechaza la prioridad nacional del pacto PP-Vox: "Los políticos nos estamos convirtiendo más en el problema que en la solución"

Fernando Clavijo ha criticado con dureza el principio de prioridad nacional que PP y Vox han incluido en sus acuerdos de gobierno en Extremadura y Aragón. El presidente de Canarias ha dicho en Más de uno que siente "preocupación, decepción y enfado", porque ese principio supone no ser "respetuoso" con "los derechos de la infancia y los tratados internacionales".

"Se está poniendo sobre el papel que se incumpla la ley. Verlo por escrito califica a quienes han firmado como personas irrespetuosas con la ley y los derechos de la infancia", ha comentado Clavijo, que ha añadido que la política española se ha instalado en un "sinsentido", donde es más importante "el relato que el dato": "Todo está supeditado a unas próximas elecciones generales y, en lugar de pensar en las personas, nos vamos a instalar en polos opuestos para generar más crispación".

Así, Clavijo considera que los políticos se están convirtiendo "más en un problema para la ciudadanía que la solución" y recuerda que la Constitución establece que es deber del Estado "facilitar la cooperación y solidaridad entre territorios" para acoger migrantes. "Parece que con estos pactos la declaración está clara, Aragón y Extremadura se declaran como estados independientes y a poner fronteras. Es el colmo del absurdo", sostiene Clavijo.

La "clara" posición del PP de Canarias y críticas al Gobierno de España

El líder canario también critica la posición del Gobierno de España y califica como un "despropósito" que el Ejecutivo no haya reunido a todas las comunidades, además de subrayar la actitud del Gobierno de Canarias: "Todas las fuerzas estamos de acuerdo en la atención digna y en el cumplimiento de los derechos internacionales y de la infancia. El único partido que se desmarcó fue Vox. El presidente del PP de Canarias ha mantenido siempre una posición clara sobre la defensa del menor".

En este sentido, Clavijo reitera su preocupación por la posibilidad de la instalación de centros de migrantes fuera del territorio de la Unión Europea y en lo que pueden convertirse los países europeos: "Sería la Europa de países ricos que pagan para no tener inmigrantes y la Europa de los pobres, donde se va a complicar la distribución en el territorio de esos migrantes. Se van a producir acumulaciones".

A favor de la regularización de migrantes

Por último, Clavijo señala las "colas" y el "desconcierto", así como un tratamiento "indigno" al migrante. "También se tensiona mucho los servicios públicos, pero lo importante es la política de los efectos, del anuncio, de la polarización", ha dicho, a lo que ha añadido que están de acuerdo con la regularización, pero no en los términos en los que se produce.

"Nosotros hemos sido partidario de la regularización, la persona que ha llegado y ya está aquí tiene que contribuir al desarrollo del país o de Canarias, pero esa regularización obedece a un fracaso de la política de la UE, de España y del control de nuestras fronteras. Estos flujos continuarán y se requiere una acuerdo de país para afrontarlo con dignidad. Cuando no se produce este diálogo, ocurre lo que ocurre, que algo positivo se convierte en un lío y propiciando que Vox tenga espacio en ese discurso de ultraderecha, fascista y xenófobo", zanja Clavijo.