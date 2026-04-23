Por qué el PP vota contra VOX en el Congreso lo que han apoyado en Extremadura y Aragón

Hay días en los que la política condensa en unas horas todas sus contradicciones. El mismo Partido Popular que ha pactado con VOX en Extremadura y Aragón ha votado en contra de una iniciativa prácticamente idéntica en el Congreso.

Todo ha ocurrido casi al mismo tiempo. Mientras en Mérida se celebraba la investidura de María Guardiola gracias al apoyo de VOX, en Madrid ambos partidos chocaban en la Cámara Baja por el concepto de "prioridad nacional", clave en los acuerdos autonómicos.

Desde VOX defienden que lo firmado en Extremadura marca una línea clara: priorizar a los españoles en el acceso a ayudas públicas y prestaciones sociales. "Vamos a seguir con el principio de prioridad nacional en todas las regiones de España", aseguraba Ignacio Hoces.

El concepto de arraigo

Sin embargo, el PP marca distancias en el ámbito nacional. Los populares rechazan la iniciativa al considerar que iba más allá de lo pactado en las comunidades autónomas. Su argumento principal es la ausencia del concepto de "arraigo", que intentaron introducir a última hora mediante una enmienda.

"El marco irrenunciable para el Partido Popular es la Constitución, la ley y el Estado de Derecho", defendió la diputada popular Carmen Navarro, dejando claro el límite que VOX no quiso aceptar.

VOX rechazó modificar su propuesta y apostó por un "todo o nada", mientras el PP se negó a respaldar un texto sin matices. El resultado fue el voto en contra de los populares en el Congreso apenas dos horas después de haber facilitado un acuerdo en Extremadura.

Socios necesarios en algunos territorios, pero con diferencias que emergen con fuerza en el plano nacional. En Aragón, de hecho, ambos acababan de firmar un acuerdo casi idéntico al extremeño.

Desde el PSOE criticaron con dureza la posición del PP, cuestionando su coherencia y calificando los pactos con VOX de "vergüenza". También desde el Gobierno se acusó a los populares de asumir postulados contrarios al marco constitucional.