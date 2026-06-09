Última hora de la visita del papa a España, en directo: León XIV se despide de Madrid y pone rumbo a Barcelona

Encuentro en la parroquia de Sant Agustí

La apretada agenda del miércoles continuará sobre las 16.30 en la parroquia de Sant Agustí de Barcelona, donde mantendrá un encuentro con entidades que atienden a pobres, con unas 90 asociaciones y donde hablarán representantes de tres: Càritas, Obinso y las Adoratrices.

En el acto en esta iglesia (cuyo párroco Faustin John Mlelwa conoce al pontífice) se proyectará un vídeo donde un niño de una familia vulnerable decide escribir una carta al Papa al enterarse de la visita, y el evento acabará con un discurso del Santo Padre.