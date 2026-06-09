Así ha sido la llegada del papa a Barcelona: Illa, España, Rull y Collboni reciben a León XIV en el aeropuerto de El Prat

El pontífice ha sido recibido con honores pasadas las 13.00 horas a pie de pista por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Hacienda, Arcadi España; el presidente del Parlament, Josep Rull; el alcalde de Barcelona, Jaume Colboni; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Luisa Moret; así como el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el obispo de San Feliú, Xabier Gómez, capellán del aeropuerto.

También el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el inspector general del Ejército, el teniente general Raimundo Rodríguez; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella; el obispo de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xabier Gómez, y la directora del Aeropuerto de Barcelona, Eva Valenzuela, entre otros.

A continuación, León XIV ha sido acompañado por Illa hasta el vehículo cerrado en el que, pasadas las 13.05 horas, ha abandonado el aeródromo camino de la catedral de Barcelona.

El Papa había partido del aeropuerto de Madrid pasadas las 11.52 horas de este martes, con más de 40 minutos de retraso y en cabina junto al piloto y copiloto. En el aeropuerto madrileño le habían despedido la ministra de Defensa, Margarita Robles; la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida; y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celáa, entre otras autoridades, incluido el arzobispo de Madrid, José Cobo.

El comandante de Iberia Pablo Martínez Núñez fue el encargado de trasladar este martes a León hasta la ciudad condal, donde se esperaba su llegada al aeropuerto internacional Josep Tarradellas Barcelona/El Prat a las 12.25 horas.

Nada más llegar a la capital catalana, el Papa tenía previsto rezar en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia y, por la tarde, a las 20.00 horas, protagonizará otra vigilia de oración en el Estadio Olímpico 'Lluís Companys', donde pronunciará un discurso.

El miércoles visitará el Centro Penitenciario 'Brians 1' y la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat. Por la tarde, visitará la iglesia de San Agustín en el barrio El Raval y a partir de las 19.00 horas llegará el momento cumbre con la bendición de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, donde Robert Prevost tendrá oportunidad de conocer la arquitectura del templo ideado por Antonio Gaudí a través de sus manos en una maqueta accesible que le mostrará una niña ciega.