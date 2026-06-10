La Sagrada Familia se prepara para la visita de León XIV: "Estamos muy honrados de que el papa inaugure la Torre de Jesús"

Carlos Alsina ha conversado en Más de uno con Rosa María Alsina Pagés, vicepresidenta de la Fundación Sagrada Familia, a pocas horas de que el papa León XIV presida la inauguración de la Torre de Jesús del templo barcelonés. El acto coincide con una doble efeméride: el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y la culminación de uno de los hitos más importantes de la construcción de la basílica.

"Estamos muy honrados de que venga el Santo Padre. Es una doble efeméride, el centenario de la muerte de Gaudí, y con la presencia del Papa no podíamos tener un momento mejor", ha afirmado Alsina Pagés.

Durante la entrevista, Carlos Alsina recordó también la singular historia de la Sagrada Familia, una obra levantada gracias al apoyo popular desde sus orígenes. La vicepresidenta de la fundación destacó que los más de cien años de construcción reflejan el compromiso de la ciudadanía con el proyecto. "Son muchísimos años y esto nos dice hasta qué punto la ciudadanía está dispuesta a terminar este templo. Tiene un impacto muy potente", señaló.

El director de Más de uno recordó que la iniciativa nació de la mano de un editor y un librero que adquirieron un solar situado entonces en las afueras de Barcelona para impulsar el proyecto que acabaría diseñando Gaudí. La ejecución de la obra final supondrá la demolición de algunos de los edificios de vivienda más cercanos al templo.

Los plazos para terminar la obra

A pesar de los avances, la obra aún no está completamente terminada. Según explicó Alsina Pagés, todavía queda pendiente la construcción de la fachada principal, la Fachada de la Gloria. "Está abierto el concurso con tres escultores. Y, evidentemente, queda la escalinata, sobre la que estamos en diálogo con las administraciones. Nuestro objetivo es cumplir el proyecto de Gaudí, así que aún nos quedan algunos años de trabajo", indicó.

Nuestro objetivo es cumplir el proyecto de Gaudí, así que aún nos quedan algunos años de trabajo

Respecto a los preparativos de la visita papal y de la ceremonia de inauguración, la vicepresidenta aseguró que se encuentran ultimando los últimos detalles. La jornada ha comenzado con una ofrenda floral ante la tumba de Gaudí y culminará con la misa presidida por León XIV. "Llevamos prácticamente un año preparando esta celebración", explicó, subrayando que la organización comenzó mucho antes de conocer la confirmación de la asistencia del Pontífice.