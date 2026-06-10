La Fiscalía reconoce dos reuniones entre la mano derecha de García Ortiz y Leire Díez

La Fiscalía informa al juez Pedraz de que la mano derecha de García Ortiz, Diego Villafañe, se reunió dos veces con el supuesto miembro de la trama Jacobo Teijelo y con Leire Díez, a la que presentaron como una compañera de despacho de Teijelo.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz solicitó a la Fiscalía General del Estado toda la información relativa a las reuniones que pudieron mantener en su sede Leire Díez y otras personas investigadas en la trama de las 'cloacas del PSOE'. El magistrado reclamaba conocer las fechas, horas e integrantes de todos los encuentros celebrados entre abril de 2024 y junio de 2025.

La petición se hizo después de que las conversaciones y anotaciones intervenidas a Leire Díez apunten a posibles reuniones en la institución durante el mandato del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La Fiscalía ya ha respondido y señala que se produjeron esas dos reuniones. Según informan fuentes de la Fiscalía a Onda Cero, en la primera reunión estuvo presente también una fiscal de la secretaría técnica y a posteriori se informó al entonces fiscal general del estado Álvaro García Ortiz.

Señalan que los encuentros versaron sobre denuncias que Teijelo quería hacer sobre hechos con posible relevancia penal. Añaden que no existen registros de las visitas, pero que por transparencia y tras escuchar a los fiscales pueden dar cuenta de esos dos encuentros.

En las reuniones, el letrado informó de "hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal", y "de su voluntad de interponer varias denuncias en Fiscalía relacionadas con aquellos hechos", y los fiscales entendieron que sus alegaciones estaban "carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto".

La Fiscalía ha informado además a Pedraz, que investiga la presunta trama para desbaratar procesos judiciales contra el PSOE o el Gobierno, que no se produjo reunión alguna con el abogado Ismael Oliver, el empresario Javier Perez Dolset -ambos investigados- y tampoco con el letrado del excomisario José Manuel Villarejo, citado como testigo, otros tres nombres por los que también preguntó el instructor a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Para dar respuesta a la solicitud de Pedraz, el Ministerio Fiscal ha informado de lo que a su vez han trasladado los dos fiscales concernidos, puesto que no existe un registro de visitas en la sede de la Fiscalía General del Estado, según han indicado las mismas fuentes fiscales, que subrayan "el espíritu de total colaboración institucional y transparencia que anima a la Fiscalía General del Estado".

También ha detallado la Fiscalía que en los registros de la Secretaría Técnica no existe ninguna denuncia formulada por Teijelo en los años 2025 y 2026, mientras que Leire Díez presentó una contra el fiscal José Grinda el 17 de septiembre de 2025, que se remitió a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid y fue archivada el 15 de diciembre de 2026 por no aportarse "indicio alguno" que justificara investigar lo denunciado, más allá de "meras afirmaciones".

Por su parte el exasesor ministerial Koldo García presentó un total de cinco denuncias ante la Fiscalía entre enero y junio de 2025 y todos estos escritos fueron archivados por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada o la Fiscalía Provincial de Madrid, según ha trasladado la Fiscalía a Pedraz.