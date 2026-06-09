El juez requiere toda la información sobre los encuentros que tuvo Leire Díez en la Fiscalía General: fechas, horas e integrantes

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado a la Fiscalía General del Estado toda la información relativa a las reuniones que pudieron mantener en su sede Leire Díez y otras personas investigadas en la trama de las 'cloacas del PSOE'. El magistrado reclama conocer las fechas, horas e integrantes de todos los encuentros celebrados entre abril de 2024 y junio de 2025.

La decisión llega a petición de la Fiscalía Anticorrupción y se produce después de que las conversaciones y anotaciones intervenidas a Leire Díez apunten a posibles reuniones en la institución durante el mandato del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En concreto, Pedraz quiere determinar si la exmilitante socialista acudió a la sede de la Fiscalía General junto a otras personas vinculadas a la investigación, entre ellas el empresario Javier Pérez Dolset y los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo. Las notas en la agenda de Díez contienen referencias recurrentes a la Fiscalía General del Estado, identificada mediante las siglas "FGE".

Fechas de las comparecencias

Además de este requerimiento, el magistrado ha acordado citar como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que declarará el próximo 10 de julio. Su comparecencia responde a un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recoge una conversación de WhatsApp mantenida con Leire Díez el 24 de abril de 2024.

Según ese informe, la exmilitante socialista le trasladó la necesidad de "reconducir los ataques al presidente", a lo que Narbona habría respondido: "Se lo habías contado a Santos el otro día, esa semana y la siguiente". El juez quiere aclarar si la dirigente socialista tenía conocimiento de las actividades atribuidas a la denominada trama.

La investigación también se centra en otras personas relacionadas con el caso. Entre los testigos citados figura la empresaria Carmen Pano, quien aseguró ante la UCO que la abogada Leticia de la Hoz, actual defensora de Koldo García, le trasladó una supuesta oferta de soborno en nombre del PSOE para que no revelara que había llevado dinero a la sede socialista de la calle Ferraz.

Por su parte, Leticia de la Hoz está citada a declarar el próximo 14 de julio. Las diligencias continúan mientras el juez trata de esclarecer el alcance de las relaciones entre los investigados y distintas instituciones del Estado.

La investigación coincide además con la próxima comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevista para el 24 de junio en el Congreso de los Diputados, donde dará explicaciones sobre los distintos casos de presunta corrupción que afectan al entorno del PSOE.