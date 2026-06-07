"A mí me pagan con los impuestos de todos", la queja en Onda Cero del funcionario del SEPE que se enfrenta a una sanción por atender sin cita previa

Juan Carlos es un funcionario del SEPE con 15 años de antigüedad y que lleva casi 40 años en la Administración, que ha sido expedientado por atender a una persona sin cita previa. Se enfrenta, ni más ni menos, a una falta grave y a otra leve. Según el pliego de cargos, al que ha tenido acceso el programa Julia en la onda las faltas que ha cometido son: atender sin cita previa en su horario, imprimir certificados de prestaciones y no requerir a los usuarios determinada información, porque él mismo podía consultarla porque ya la tenía.

El programa ha podido hablar con él, que ha expresado contundente: "A mí se me cae la cara de vergüenza; la oficina vacía, que en mi mesa despidan a personas porque no les atiendo. A mí me pagan con los impuestos de todos los ciudadanos para dar un servicio, no para mandarles a internet que saquen una cita o con el certificado digital, un sistema muy complejo".

"Tiene toda la razón", ha comentado Julia Otero. Sin embargo, le han expedientado. Por ello, allí en Mérida los vecinos no han dudado en mostrarle su apoyo. El miércoles, cuando Juan Carlos salió a la calle por su pausa de descanso, se encontró en las puertas de la oficina con un centenar de personas reunidas para mostrarle ánimos.

Hace unos días el Congreso aprobó una proposición no de ley para acabar con el sistema

"Fue muy emotivo", ha confesado, pero también "muy triste, porque no entendía cómo estaba en esta situación" solo por hacer su trabajo. Si finalmente le expedientan, la sanción grave supone hasta seis meses de suspensión de empleo y sueldo e, incluso, un traslado forzoso sin indemnización. "Solo por ayudar a las personas que acuden sin cita previa y que están en un momento de apuro", ha puntualizado la colaboradora Marina Vincens.

Cabe destacar que, precisamente esta semana, el Congreso ha aprobado una proposición no de ley para eliminar las citas previas. Según José Miguel Beltrán, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, este sistema de cita previa que se implementó durante la pandemia vulnera los derechos de los ciudadanos.

"Exige el uso de los medios electrónicos a toda la población, con independencia de a lo que se dediquen, y de si los tienen o no", ha especificado. Pero no es el único derecho que se vulnera, también el de que "las personas puedan elegir el medio para relacionarse con la Administración".

¿Citas voluntarias son posibles? "Pueden tener cabida", ha indicado. Lo que no es concebible es el sistema actual, por medio de citas obligatorias "que te impiden acceder a la Administración para hacer tus trámites". Además, ha puntualizado que el sistema de citas previas no es legal: "Ni la ley de procedimiento administrativo ni ninguna otra prevé el procedimiento de cita previa", lo que supone una "vulneración de forma ilegítima" de los derechos de los ciudadanos, especialmente para aquellos que tienen un plazo determinado.

Muchas personas se quedan sin ayudas por no poder presentar la documentación a tiempo

En el caso de Juan Carlos, el funcionario expedientado, es bastante ejemplificable. En el SEPE muchos trámites tienen un plazo de dos semanas para realizarse, lo que significa que, si no hay cita previa en ese período, hay un problema grave. Es algo que Juan Carlos ve a diario, sobre todo desde que hace unos años se creó la provincia única Badajoz y se agotaron todas las citas.

"Era materialmente imposible pedir cita", ha asegurado. Por ejemplo, hay personas que han parado sus subsidios porque les ha salido un trabajo eventual, pero lo tienen que reanudar antes de que acabe el mes, porque si no, no entra en nómina para cobrar el mes siguiente. O el caso de necesitar presentar un certificado para cobrar determinadas ayudas que solo puede obtenerse por internet.

"A esa persona le tenemos que decir que no. Me parece absolutamente surrealista cuando tardo entre 20 y 30 segundos en poner su documentación, dar al enter e imprimir el certificado de prestaciones", ha declarado visiblemente molesto en Julia en la Onda.