Juan Carlos, funcionario del SEPE que se enfrenta a una sanción por atender sin cita previa: "Es surrealista que me sancionen por hacer mi trabajo"

Juan Carlos Nieto es funcionario del SEPE con 15 años de antigüedad y casi cuatro décadas dedicadas al sector público. Ahora se enfrenta a una posible sanción por falta grave tras atender a ciudadanos sin cita previa. Así lo ha explicado durante una entrevista en Por fin: "Me abren un expediente disciplinario y me quieren imputar una falta grave por atender a ciudadanos que no consiguen cita previa en un sistema demorado y muchas veces colapsado".

Cuenta que él estaba haciendo su trabajo y que en ningún momento estaba haciendo excepciones o haciendo favores. "Hacía mi trabajo en horario de trabajo. Creo que el ciudadano paga sus impuestos para que la Administración le dé un servicio. Es surrealista que me sancionen por hacer mi trabajo, por hacer el trabajo por el que me pagáis todos los ciudadanos".

Es surrealista que me sancionen por hacer mi trabajo

Lo cierto es que la posible sanción a la que se enfrenta Juan Carlos tiene serias consecuencias para su carrera laboral y la estabilidad económica de su familia: "No estamos hablando de un simple apercibimiento, estamos hablando de que están jugando con el pan de mi familia, con el de mi hijo y con el de mi mujer". Y es que una sanción por falta grave puede acarrear una suspensión de empleo y sueldo durante seis meses y/o "traslado forzoso de localidad sin derecho a indemnización".

Todo esto ha provocado que más de cien personas se concentrasen en su apoyo frente a las oficinas del SEPE en Mérida. Tanto es así que incluso el Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación solicitando información al organismo por las razones que han llevado a abrir un expediente disciplinario.

Están jugando con el pan de mi familia

Con su caso particular se abre el dilema entre el cumplimiento riguroso de normas administrativas y la obligación ética y legal de servir al ciudadano en un sistema que, tal y como ha argumentado durante la entrevista, en muchas ocasiones está colapsado y en otras muchas las citas no se cumplimentan porque hay quienes no acuden sin antes cancelar o porque se han equivocado de organismo.

Sea como fuere, el funcionamiento de las administraciones públicas lleva en debate ya bastante tiempo, especialmente haciendo alusión al tema de las citas previas. Según ha comentado Juan Carlos, "el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley para eliminar las citas previas" del sistema. Esta proposición contó con el apoyo de partidos tan desiguales como "Podemos, Vox o PP".