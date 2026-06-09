Caso Plus Ultra: el juez pide permiso a EEUU para usar como prueba el móvil del accionista que sugirió "pedir ayuda a Zapatero"

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero, ha dado un paso clave en la investigación contra el expresidente por un presunto tráfico de influencias. Esta vez, el juez ha solicitado formalmente a las autoridades de Estados Unidos "cooperación jurídica internacional" con el objetivo de utilizar como medio de prueba los mensajes del teléfono de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea Plus Ultra.

La petición judicial llega después de que los procedimientos policiales revelaran que la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) poseía contenido del dispositivo, obtenido en 2021 e investigado en 2018, inicialmente orientado a contrabando y con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales. Según detalla el juez Calama en su auto, aunque la investigación de EEUU se dirigía en un principio contra una red de empresarios venezolanos, el análisis de los mensajes de Rodolfo Reyes destapó la existencia de instrucciones específicas para mover fondos de origen ilícito, gestionar de forma irregular préstamos públicos de la SEPI y coordinar pagos ilegales.

"Delcy que llame a Ábalos": las conversaciones de Rodolfo Reyes

El contenido del teléfono, añade el juez Calama, constituye "material probatorio" que puede "tener relevancia para la investigación española relativa a Plus Ultra". Por este motivo ha obtenido autorización para compartir dicha extracción para su uso judicial en España.

Los informes remitidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional recogen el contenido de los mensajes que el exdirectivo de Plus Ultra Rodolfo Reyes mantuvo con el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola. En los chats, Reyes preguntaba a su socio cómo debían actuar para acceder "a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento, etc.". Ante esto, el presidente de Plus Ultra contestó, según la UDEF, que el CEO, Roberto Roselli, ya se lo había confirmado: "Me lo estuvo comentando Roberto, lo he lanzado por dos vías", refiriéndose que ya había lanzado la estrategia por dos vías institucionales.

Es en este punto de la conversación donde los implicados debaten los intermediarios políticos para asegurar el rescate de la aerolínea. En un mensaje de texto, es Rodolfo Reyes quien sugiere la vía venezolana proponiendo que "Delcy llame a Ábalos", en referencia a la entonces vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro y al exministro de Transportes español, añaden también que, otra opción es "alguien con Zapatero". En esa misma conversación, Reyes le pregunta si Zapatero "sirve pa' algo", a lo que Martínez Sola le aclaró a Reyes que José Luis Rodríguez Zapatero "es pro Sánchez y pro Maduro" y debían aprovechar la crisis como una "oportunidad".