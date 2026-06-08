Las acusaciones populares que coordina el PP piden imputar a las hijas de Zapatero

Las acusaciones populares que coordina el Partido Popular han pedido al juez José Luis Calama que impute por tres delitos a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.

En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, han solicitado este lunes la imputación de Alba y Laura Rodríguez, así como del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García. Estos dos últimos se encuentran actualmente en prisión preventiva a la espera de sentencia debido al caso Mascarillas.

Estas acusaciones aseguran que hay indicios para investigar a las hijas de Zapatero por presuntos delitos de blanqueo, falsedad y participación en organización criminal. Ambas son administradoras de la empresa Whathefav, a la que el juez Calama considera "centro de redistribución de flujos económicos".

Las acusaciones populares argumentan que percibieron entre 200.000 y 250.000 euros cada una. El portavoz popular Borja Sémper ha señalado que aspiran a que "se conozca toda la verdad" y que "todas aquellas personas que hayan podido cometer algún tipo de delito den cuenta ante la justicia".

Solicitan la imputación de más de una decena de personas

En total, las ocho acusaciones populares que coordinan los populares solicitan la imputación de más de una decena de personas, así como la testifical del ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura en una causa en la que Zapatero está citado como investigado el 17 y 18 de junio.

Los populares explican que, según las comunicaciones intervenidas, la cúpula de Plus Ultra intentó llegar a Ábalos y tuvo a su exasesor como interlocutor, para tratar de conseguir el préstamo público, finalmente otorgado en 2021 y que ascendió a 53 millones de euros. Pide, por tanto, que ambos declaren por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y, eventualmente, organización criminal.

Otra de las imputaciones que solicitan es la de José Ángel Partearroyo, el exdirector de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) o Ramón Gordils, que fue alto cargo de la diplomacia venezolana y, según indica el escrito, "mediador en la primera aproximación de Plus Ultra al entorno" de Zapatero.

También quieren interrogar a administraciones de empresas "a través de las cuales se canalizó el blanqueo de fondos" que se investiga, entre ellas Inteligencia Prospectiva, que habría intervenido en "operaciones internacionales de petcoke y oro" o Softgestor; así como a un asesor para la constitución de una mercantil "off shore" en Dubái, presuntamente por instrucciones de Zapatero.