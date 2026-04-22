MULTAS ZBE

El Ayuntamiento no devolverá el dinero de las multas por ZBE

La sentencia del Supremo queda sin efecto ya que el Ayuntamiento aprobó una nueva ordenanza en marzo. Los servicios jurídicos están estudiando cómo actuar con aquellas que fueron recurridas.

Marta Morueco

Madrid |

Cartel en la Zona de Bajas Emisiones en el centro de la ciudad.
Cartel en la Zona de Bajas Emisiones en el centro de la ciudad. | Europa Press

El Ayuntamiento de Madrid no devolverá el importe de las multas ya abonadas en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), al considerar que fueron impuestas conforme a un marco normativo vigente en ese momento ha confirmado el delegado de movilidad, Borja Carabante. La normativa anterior no decayó hasta el pasado 21 de abril, cuando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid adquirió firmeza tras la negativa del Tribunal Supremo a admitir el recurso de casación. Por este motivo, el Consistorio sostiene que las sanciones impuestas antes de esa fecha mantienen su validez.

En relación con las multas recurridas, especialmente las correspondientes a las ZBE de Plaza Elíptica y Centro que fueron sancionadas tras la sentencia del TSJM del 17 de diciembre de 2024, Carabante ha explicado que está a la espera del criterio de su asesoría jurídica. "Con carácter general, no se producirá ninguna devolución", ha insistido el delegado aunque ha matizado que se está valorando si procede tramitar o no aquellas sanciones impuestas bajo la antigua normativa tras dicho fallo judicial.

Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene plenamente operativas todas sus ZBE. Para ello, aprobó una nueva ordenanza en el Pleno municipal del pasado 24 de marzo, con la que se corrigen los aspectos señalados por la justicia. Esta normativa está en vigor desde el 6 de abril, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, lo que permite que las restricciones al tráfico continúen aplicándose con normalidad.

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