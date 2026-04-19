Última hora de la guerra en Irán, en directo: Irán dice que las negociaciones con EEUU avanzan, pero ve lejos un acuerdo final

Los hutíes amenazan otra vez con el cierre del estrecho de Bab al Mandeb si Trump no levanta el bloqueo en Ormuz

Las autoridades hutíes de Yemen, la insurgencia aliada de Irán que controla la capital, Saná, y buena parte de su país, han amenazado de nuevo con lanzar una campaña de ataques contra la navegación internacional en el estrecho de Bab al Mandeb y estrangular todavía más el comercio mundial como está haciendo Teherán con su dominio en el estrecho de Ormuz.

El viceministro de Asuntos Exteriores del gobierno hutí, Hussein al Ezzi, ha instado directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que levante el cierre perimetral que ha impuesto sobre Ormuz porque "como Saná (los hutíes) decida cerrar la puerta de Bab al Mandeb, ni la humanidad entera será capaz de abrirla".

"Por lo tanto, lo mejor para Trump -y para el mundo cómplice- es poner fin de inmediato a todas las prácticas y políticas que obstaculizan la paz, y demostrar el respeto que merecen los derechos de nuestro pueblo y nuestra nación", ha añadido.

El estrecho conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y es un punto estratégico para el transporte marítimo, ya que canaliza el tráfico hacia el canal de Suez.