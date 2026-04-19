Última hora de la guerra en Irán, en directo: Irán dice que las negociaciones con EEUU avanzan, pero ve lejos un acuerdo final
El presidente del Parlamento iraní ha dicho que a pesar de que las negociaciones avanzan, aún están lejos de llegar a un acuerdo. Estas declaraciones se producen en un momento de tensión tras volver a cerrar Irán el estrecho de Ormuz hasta que EEUU levante su bloqueo.
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Los hutíes amenazan otra vez con el cierre del estrecho de Bab al Mandeb si Trump no levanta el bloqueo en Ormuz
Las autoridades hutíes de Yemen, la insurgencia aliada de Irán que controla la capital, Saná, y buena parte de su país, han amenazado de nuevo con lanzar una campaña de ataques contra la navegación internacional en el estrecho de Bab al Mandeb y estrangular todavía más el comercio mundial como está haciendo Teherán con su dominio en el estrecho de Ormuz.
El viceministro de Asuntos Exteriores del gobierno hutí, Hussein al Ezzi, ha instado directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que levante el cierre perimetral que ha impuesto sobre Ormuz porque "como Saná (los hutíes) decida cerrar la puerta de Bab al Mandeb, ni la humanidad entera será capaz de abrirla".
"Por lo tanto, lo mejor para Trump -y para el mundo cómplice- es poner fin de inmediato a todas las prácticas y políticas que obstaculizan la paz, y demostrar el respeto que merecen los derechos de nuestro pueblo y nuestra nación", ha añadido.
El estrecho conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y es un punto estratégico para el transporte marítimo, ya que canaliza el tráfico hacia el canal de Suez.
Irán critica la "hipocresía" de la UE tras las advertencias de Kaja Kallas sobre el cierre del estrecho de Ormuz
El Gobierno de Irán ha arremetido contra la Unión Europea a raíz de las declaraciones de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, sobre la situación en el Estrecho de Ormuz, en un nuevo cruce de reproches en torno a la legalidad internacional y la seguridad marítima en el estratégico paso que se ha convertido en epicentro del conflicto.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha acusado a Bruselas de aplicar un doble rasero y ha criticado el posicionamiento europeo respecto al conflicto regional. "¡Oh, esa 'ley internacional'?! ¿La que la UE saca del cajón polvoriento para sermonear a otros mientras, en voz baja, da luz verde a una guerra de agresión de EEUU-Israel y mira para otro lado ante las atrocidades contra los iraníes?!", ha espetado.
En la misma línea, Baqaei ha instado a la UE a evitar lo que considera discursos moralizantes: "Ahórrenos los sermones; el fracaso crónico de Europa para practicar lo que predica ha convertido su discurso sobre la 'ley internacional' en el colmo de la hipocresía", ha añadido.
Trump elogia el carácter "valiente y leal" de Israel: "Ha demostrado ser un gran aliado de EEUU"
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ensalzado este sábado este sábado la buena relación existente entre Estados Unidos e Israel, país al que ha elogiado por su lealtad para con la Administración Trump, virtud que le diferencia de "otros" y le posiciona como aliado firme de la Casa Blanca.
"Guste o no Israel, ha demostrado ser un gran aliado de los Estados Unidos de América. Son valientes, audaces, leales e inteligentes y, a diferencia de otros que han mostrado su verdadera naturaleza en momentos de conflicto y tensión, ¡Israel lucha con ahínco y sabe cómo ganar!", ha expresado Trump en una escueta publicación en su red social.
Si bien el mandatario no ha hecho alusión a ningún otro Estado, este mensaje llega en un momento de gran tensión internacional en relación con el conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán.
En este contexto, el líder republicano ha mostrado discrepancias, entre otros, con el Gobierno español, después de que Madrid se negase a permitir el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) y del espacio aéreo español para operaciones vinculadas al ataque contra Teherán.
Varios cruceros sin pasajeros cruzan el estrecho de Ormuz por primera vez desde su cierre
Varios cruceros sin pasajeros que permanecían atrapados en el golfo Pérsico desde el inicio del conflicto en Irán atravesaron por primera ocasión este sábado el estrecho de Ormuz.
"El MSC Euribia zarpó de Dubái, cruzó el estrecho de Ormuz sin contratiempos y ahora se dirige al norte de Europa. La travesía se realizó en estrecha coordinación con las autoridades competentes", informó MSC en un comunicado compartido a EFE.
"El MSC Euribia está listo para reanudar su temporada en el norte de Europa, y dado que el barco podrá regresar antes de lo previsto, MSC Cruceros confirma que el crucero con salida el 16 de mayo desde Kiel (y el 17 de mayo desde Copenhague) operará según lo programado originalmente", agregó la compañía.
Irán afirma que las negociaciones con EEUU avanzan, pero ve aún lejos un acuerdo final
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que las negociaciones con Estados Unidos registran “avances”, aunque advirtió que un acuerdo final “continúa lejos”, a tres días de que expire el alto el fuego acordado entre las partes.
“Hemos llegado a un entendimiento en algunos temas, pero en otros no, y se han planteado nuevas propuestas. Aún estamos lejos de un acuerdo final”, declaró Qalibaf en una entrevista con la televisión estatal a última hora del sábado.
El dirigente iraní, que encabezó la delegación de su país en las conversaciones celebradas el pasado fin de semana en Islamabad, dijo que aún existen desacuerdos entre Teherán y Washington sobre un par de cuestiones, entre ellas el programa nuclear iraní y la situación del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial.
Qalibaf insistió en que Estados Unidos debe “ganarse la confianza” de Irán si quiere avanzar hacia un acuerdo y criticó lo que describió como un enfoque unilateral por parte de Washington en el proceso negociador.
Irán eleva a cerca de 3.500 las víctimas mortales en la guerra con EEUU e Israel
La Fundación de Mártires y Asuntos de los Veteranos de Irán ha situado en torno a 3.500 el número de ciudadanos iraníes fallecidos a consecuencia del conflicto armado con Estados Unidos e Israel, iniciado el pasado 28 de febrero con el lanzamiento de la operación conjunta bautizada como 'Furia Épica', ha declarado este sábado su responsable, Ahmad Mousavi.
En declaraciones recogidas por la agencia estatal de noticas ISNA, Mousavi ha asegurado que "en el sistema de la Fundación de Mártires se están registrando actualmente los casos de 3.468 personas fallecidas como resultado de la guerra con Estados Unidos e Israel".
Estas cifras difieren de las difundidas anteriormente por el Ministerio de Salud iraní, que --según recogió la cadena Al Jazeera-- elevaba el balance a 2.076 muertos y unos 26.500 heridos desde el inicio de los ataques.
Guterres pide que se respete el alto el fuego en Líbano tras la muerte de un soldado de la ONU
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió que se respete el alto el fuego en el Líbano después de que un ataque en ese país se cobrara este sábado la vida de un soldado francés de la fuerza de la ONU en el Líbano (FINUL), y otros tres resultaran heridos. "Este es el tercer incidente en las últimas semanas que ha resultado en la muerte de cascos azules que sirven en Líbano. Estos ataques deben cesar. Todos los actores deben respetar el cese de hostilidades y el alto el fuego".
El secretario general condenó "enérgicamente el ataque" y expresó sus condolencias "a la familia, amigos y compañeros del casco azul fallecido", mientras que deseó una recuperación rápida a los heridos.
Qalibaf atribuye a "errores estratégicos" la "derrota" de Estados Unidos
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha apuntado a los "errores estratégicos" como causa de la "derrota" de Estados Unidos en la actual guerra abierta desde el 28 de febrero.
"Hemos luchado en una guerra asimétrica de tal forma que con nuestra estrategia y preparación hemos hecho retroceder al enemigo. El enemigo tenía dinero y recursos, pero no actuó correctamente en su estrategia. Han cometido errores en decisiones estratégicas", ha afirmado Qalibaf en una entrevista con la televisión pública iraní IRIB.
Sin embargo, ha advertido: "No hemos destruido al enemigo porque siguen poseyendo dinero y armas, pero estratégicamente han sido derrotados si lo comparamos con nosotros".
También se ha referido al "fracaso" de Estados Unidos en la destrucción de la capacidad aérea y de misiles, la destrucción de la Armada, "el lanzamiento de un ataque terrestre y la apertura del estrecho de Ormuz". "En todos estos (ámbitos) no han tenido éxito".
En cuanto al alto el fuego en vigor en principio hasta el próximo miércoles, Qalibaf ha subrayado que están "totalmente preparados" para "responder con fuerza" si Estados Unidos comete "el más mínimo error".
Continúa la tensión en Oriente Medio: un militar israelí muere tras un ataque con explosivos en Líbano
Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este sábado de la muerte de un militar, Barak Kalfon, y de tres soldados más heridos por la explosión de un artefacto en el sur de Líbano el viernes, cuando ya estaba en vigor el alto el fuego de diez días anunciado.
Kalfon, de 48 años, estaba en la 226ª Brigada Paracaidista en la reserva, 7056º Batallón, y era originario de Adi. Estaban registrando un edificio en la localidad de Yebain, en el sur de Líbano, cuando se produjo la deflagración.
Dos de los heridos tienen pronóstico moderado, y el tercero, leve. Los tres están en un hospital del norte de Israel tras un traslado aéreo.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha trasladado ya sus condolencias a la familia de Kalfon. "Nuestras fuerzas van a seguir operando en la zona de seguridad para frustrar las amenazas contra ellos y nuestras comunidades conforme al acuerdo de alto el fuego", ha subrayado el mandatario israelí.
La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza a Estados Unidos: recibirá "un duro golpe" si ataca buques iraníes
El comandante local de la Guardia Revolucionaria iraní, según informa Reuters, ha declarado este sábado que la armada estadounidense será atacada si sus buques son atacados.
Así se ha pronunciado después de que esta tarde hayan confirmado el cierre del estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos levante el bloqueo contra los buques iraníes.