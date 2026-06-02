Trump estalla contra Netanyahu por intensificar los ataques contra el Líbano: "Estás jodidamente loco"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría cargado contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al que habría tildado de "jodidamente loco" durante una llamada telefónica para hablar sobre la escalada en la ofensiva israelí en Líbano, según el medio estadounidense Axios.

En la llamada, Trump utilizó expresiones "vulgares" para manifestar su descontento, tal y como habrían contado funcionarios estadounidenses de manera anónima, según el citado medio. Asimismo, el presidente estadounidense le habría avisado de que estaría en la cárcel si no fuera por él. "Te estoy salvando el culo", habría dicho.

Supuestamente, durante la llamada, Netanyahu habría informado a Trump de que su postura sigue siendo la misma y que seguirá atacando "objetivos terroristas" en Beirut si la milicia chií Hezbolá no para sus ataques contra Israel. Después de la llamada y tras mantener "inusuales contactos" con Hezbolá, Trump anunció que Israel y el grupo chíi se comprometían a frenar sus ataques.

La versión oficial contrasta con la información de Axios

La versión oficial de esta llamada es más diplomática y no menciona ningún enfrentamiento entre ambos dirigentes. "He mantenido una llamada muy productiva con el primer ministro 'Bibi' Netanyahu de Israel y no habrá tropas que vayan a Beirut y las tropas que estaban de camino están ya de regreso", señaló el magnate estadounidense en Truth Social.

Por su parte, Netanyahu ha asegurado que le confirmó a Trump que "si Hezbolá no cesa de atacar" a ciudades y población israelí, "Israel atacará objetivos terroristas en Beirut". "Nuestra posición se mantiene firme" ha sentenciado, lo que significa que el Ejército israelí seguirá atacando "según lo planeado en el sur de Líbano".

A Trump le importan "un comino" las conversaciones de paz

En cuanto a las negociaciones de paz, Trump ha expresado en una entrevista a la CNBC que le importan "un comino" porque han empezado a ponerse "muy aburridas". Aunque al jefe de ABC News le dijo que "todo pinta bien".

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio ha confirmado que Irán "acepta negociar aspectos de su programa nuclear", que antes "se negaban siquiera a mencionar". Ha aseverado, además, que los ataques contra el país persa han tenido "un gran éxito" y que su "escudo convencional" ha quedado "sustancialmente erosionado".

En cuanto a la reapertura del estrecho de Ormuz, Rubio ha comentado que Estados Unidos busca que se abra, pero que las "conversaciones" con Irán son complicadas porque hay "fragmentaciones" dentro del régimen iraní. "Digo conversaciones porque negociar con Irán no es como negociar con Suiza. Es algo muy diferente. Requieren el uso de intermediarios", ha puntualizado.