El ultraderechista de la Espriella se impone por sorpresa en Colombia y competirá con el izquierdista Cepeda en la segunda vuelta

Colombia celebrará una segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio tras una primera ronda marcada por la sorpresa y la polarización. El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella se impuso con el 43,7% de los votos y se enfrentará al aspirante de izquierdas Iván Cepeda, que obtuvo el 40,9% de los apoyos pese a que las encuestas le situaban como favorito para ganar la jornada electoral.

La elección deja al país dividido prácticamente en dos bloques tras una campaña centrada en el balance de los cuatro años de Gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas de la historia de Colombia. De la Espriella, abogado penalista de 47 años y figura habitual de la vida pública colombiana, se convirtió en el gran vencedor de la noche con un discurso de mano dura frente a la inseguridad, la violencia y el narcotráfico, cuestiones que han dominado las preocupaciones de los votantes.

Petro y Cepeda cuestionan el preconteo

La primera vuelta también estuvo marcada por las dudas expresadas desde el oficialismo sobre el resultado electoral. El presidente Gustavo Petro aseguró que no aceptará los resultados hasta que sean verificados de manera definitiva, mientras que Iván Cepeda reclamó aclaraciones sobre lo que calificó como votaciones atípicas en varias mesas electorales y afirmó que no reconocerá plenamente el resultado hasta que concluya la revisión del escrutinio.

Ante estos cuestionamientos, De la Espriella respondió con dureza desde Barranquilla y advirtió al presidente saliente sobre cualquier intento de deslegitimar el proceso electoral. El candidato, que se hace llamar "El Tigre", aseguró que defenderá la democracia frente a cualquier maniobra que considere antidemocrática, para lo que no ha descartado el uso de la violencia.

La derecha moderada da su apoyo a de la Espriella

La candidata conservadora Paloma Valencia quedó fuera de la carrera presidencial tras obtener el 6,9% de los votos, pero anunció de inmediato su apoyo a De la Espriella de cara a la segunda vuelta. Ese respaldo puede resultar decisivo en una campaña que se prevé especialmente ajustada y en la que ambos candidatos buscarán atraer a los votantes del centro y de la derecha tradicional.

De la Espriella no ha ocultado su admiración por líderes como Donald Trump, Javier Milei o Nayib Bukele, cuyo modelo de seguridad ha citado como referencia para Colombia. Entre sus propuestas destaca la implantación de medidas más duras contra el crimen y una revisión de la estrategia de "paz total" impulsada por el Gobierno de Petro.

La segunda vuelta del 21 de junio decidirá si Colombia mantiene un proyecto político vinculado al actual oficialismo o gira hacia una opción de ultraderecha que podría consolidar la tendencia de retroceso de la izquierda en varios países de América Latina.