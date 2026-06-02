Última hora y reacciones a la propuesta del PP de moción de censura instrumental: Junts reta a Feijóo a ir a Waterloo

Junts deja claro al PP que no quiere a Vox

Según el secretario general de Junts, Jordi Turull, "el camino más rápido y fácil" pasa por que Sánchez "firme un decreto de disolución de las Cortes". A su juicio, si van pasando las semanas y el presidente del Gobierno no convoca elecciones "se irá haciendo más evidente que está en el poder por el poder", por eso "no hay Presupuestos".

Asimismo, manifestó que si Feijóo tiene una propuesta "seria" que hacerle a Junts de una moción de censura instrumental, "sin Vox, "que no lo haga por los medios de comunicación", que "nos la explique" y el presidente del PP "sabe que si nos tiene explicar alguna cosa esta reunión se tiene que hacer en Waterloo". "Que pida para vernos y nos vemos en Waterloo el día que él quiera", dijo Turull a Feijóo, dejando claro que Junts "será igual de exigente con el PP que con el PSOE". Preguntado sobre si en vez del líder de los populares podría ir un emisario de su partido a Waterloo, expuso que "si es una propuesta seria la tiene que liderar la persona que pretende liderarla".

"Nosotros escucharemos", manifestó, comentando que el PP tiene que explicar su propuesta y qué "condiciones" tiene. Afirmó que si la moción de censura no es instrumental "no es necesario" ni hablar. Preguntado sobre si le preocupa que hoy Feijóo presione a los empresarios en su visita al Cercle d'Ecomomia, aseguró que "no".