Última hora y reacciones a la propuesta del PP de moción de censura instrumental: Junts reta a Feijóo a ir a Waterloo
Feijóo planteó el lunes que PNV y Junts apoyen una moción de censura instrumental a cambio de una convocatoria electoral y reiteró que eso no significaba que Vox -línea roja de estos partidos- tenga que estar en el Gobierno. Junts le responde retándole a ir a Waterloo a negociar con Puigdemont.
Alsina ironiza sobre el intento de moción de censura de Feijóo para tumbar al Gobierno: "El PP ya combate a Sánchez imitando a Sánchez"
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Sánchez pide tranquilidad y el PSOE habla de "linchamiento"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino este lunes ante la Ejecutiva del PSOE para pedir tranquilidad a la cúpula del partido ante los casos judiciales que les acechan y también para animarles a seguir adelante al margen de la evolución de los sumarios. El PSOE celebró su primera reunión de la Comisión Ejecutiva Federal tras la imputación de expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y en plena vorágine de ataques por supuestos casos de corrupción como el de Leire Díez, con el trasfondo de la presión del PP para buscar una fórmula que sánchez de la Moncloa.
Entre tanto, la dirección socialista ha elevado el tono al denunciar lo que considera un "linchamiento" al partido y su proyecto político. Los socialistas han pasado de lamentar los hechos que supuestamente habrían liderado los exsecretarios de Organización Santos Cerdán y José Luis Ábalos, a señalar abiertamente un "linchamiento" en su contra. Ello estaría generando "un ambiente irrespirable" para conseguir que la militancia y la ciudadanía dejen de confiar en el partido, según ha afirmado en rueda de prensa la portavoz socialista, Montse Mínguez.
Yolanda Díaz evita concretar si acabará la legislatura y se remite a su carta de enero
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, eludió este martes concretar si seguirá en el puesto hasta el fin de la legislatura, y se remitió a su carta de enero en la que anunció que no volvería a presentarse a unas elecciones pero sí continuaría en el Ejecutivo.
A Díaz se le preguntó directamente varias veces por esta posibilidad en una entrevista en Rne recogida por Servimedia, pero ni la confirmó ni la desmintió. Se limitó a constatar que está ejerciendo sus funciones y a recordar que en su carta de enero sólo anunciaba que no se presentaría otra vez a unas elecciones y que abandonaría la política. "Lo que anuncio, efectivamente, l es que no me presento a las elecciones y que voy a continuar con mis tareas como estoy haciendo", insistió, rechazando también pronunciarse sobre la posibilidad de que el nuevo candidato del espacio a la Presidencia del Gobierno sea el secretario general de CCOO, Unai Sordo.
Junts deja claro al PP que no quiere a Vox
Según el secretario general de Junts, Jordi Turull, "el camino más rápido y fácil" pasa por que Sánchez "firme un decreto de disolución de las Cortes". A su juicio, si van pasando las semanas y el presidente del Gobierno no convoca elecciones "se irá haciendo más evidente que está en el poder por el poder", por eso "no hay Presupuestos".
Asimismo, manifestó que si Feijóo tiene una propuesta "seria" que hacerle a Junts de una moción de censura instrumental, "sin Vox, "que no lo haga por los medios de comunicación", que "nos la explique" y el presidente del PP "sabe que si nos tiene explicar alguna cosa esta reunión se tiene que hacer en Waterloo". "Que pida para vernos y nos vemos en Waterloo el día que él quiera", dijo Turull a Feijóo, dejando claro que Junts "será igual de exigente con el PP que con el PSOE". Preguntado sobre si en vez del líder de los populares podría ir un emisario de su partido a Waterloo, expuso que "si es una propuesta seria la tiene que liderar la persona que pretende liderarla".
"Nosotros escucharemos", manifestó, comentando que el PP tiene que explicar su propuesta y qué "condiciones" tiene. Afirmó que si la moción de censura no es instrumental "no es necesario" ni hablar. Preguntado sobre si le preocupa que hoy Feijóo presione a los empresarios en su visita al Cercle d'Ecomomia, aseguró que "no".
Más Madrid recuerda que las elecciones son "cada cuatro años"
Más Madrid ha recordado que las elecciones en España son "cada cuatro años" y que actualmente no hay en el Congreso de los Diputados una "mayoría alternativa" para tumbar al Gobierno de coalición.
Lo ha destacado la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, en una entrevista con 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntada por la situación política nacional a raíz de las causas judiciales abiertas al entorno del PSOE, como el caso 'Plus Ultra' y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o la imputación de la exmilitante Leire Díez y el exsecretario de Organización Santos Cerdán por una presunta trama para "desestabilizar procedimientos judiciales" que afectaban a los socialistas.
Alsina ironiza sobre el intento de moción de censura: "El PP ya combate a Sánchez imitando a Sánchez"
El director de Más de uno ha criticado también la reacción del Partido Socialista contra los escándalos judiciales que le rodean, en lo que ha tachado de "fotocopia de la conspiranoia indepe del periodo 2017-2020".
Feijóo se encuentra hoy en Barcelona en pleno runrún por una eventual moción de censura
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participará este martes en la reunión del Cercle d'Economía en el Palacio de Congresos de Cataluña, en Barcelona, en pleno runrún por la moción de censura instrumental que ha ofrecido a Junts y PNV. La cita, que versa sobre la Autonomía Estratégica de Europa, puede servirle al líder de la oposición como plataforma para seguir apelando a los independentistas catalanes a que rompan con el Gobierno de Pedro Sánchez de forma efectiva, es decir, "echarle" de La Moncloa, como verbalizó el propio Feijóo este lunes.
En octubre, el jefe de la oposición ya aprovechó una conferencia en la sede de la patronal catalana Foment del Treball para afirmar ante los empresarios catalanes en Barcelona que no le faltan "ganas" para presentar una moción de censura y convocar inmediatamente nuevas elecciones generales, sino que le faltan "votos", en referencia al apoyo de Junts.
Marhuenda, en tertulia: "Si alguien cree que Feijóo es imbécil, no es así"
"Hay dos opciones. O PP en solitario, o PP con Vox. Si alguien cree que Feijóo es imbécil y va a hacer un pacto con Junts, eso no es así", afirma Paco Marhuenda en tiempo de tertulia en Más de uno.
La "diferencia" entre la moción de censura de 2018 y la que se plantea ahora
David Jiménez Torres apunta en la tertulia de Más de uno a una "importante" diferencia entre la moción de censura que se produjo en 2018 y la que se plantea ahora: "Debería desanimar al PP de seguir por este camino. Si nos acordamos de la situación de 2018, si Sánchez no hubiera presentado la moción, no estaría claro que hubiera llegado a ser presidente. El partido que va primero en ese entonces en intención de voto es Ciudadanos, el PSOE estaba estancado incluso en un contexto de importante crisis del PP. Y Sánchez ya venía de los dos peores resultados electorales en democracia. La moción que le lleva la poder era su oportunidad para alcanzar el poder. Feijóo está en una situación contraria, las encuestas dicen que puede llega ral poder a través de un proceso natural, elecciones. Sabiendo esto y que esas elecciones se plantearán en un año, no entiendo la necesidad de alargar".
Junts responde a Feijóo: le reta a ir a Waterloo si tiene una oferta "seria" de moción de censura
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha retado este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a ir a Waterloo (Bélgica) a negociar con el expresidente y líder de su partido, Carles Puigdemont, si tiene una oferta "seria" para impulsar una moción de censura. "Si tiene una propuesta, la escucharemos", ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio, aunque ha añadido que desde Junts también pondrían "condiciones".
Feijóo planteó el lunes que PNV y Junts apoyen una moción de censura instrumental a cambio de una convocatoria electoral y reiteró que eso no significaba que Vox -línea roja de estos partidos- tenga que estar en el Gobierno.
Ahora bien, Turull ha sostenido que para Junts "el camino más rápido" para acabar con una legislatura que consideran amortizada es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disuelva las Cortes y convoque elecciones. "Nosotros no estamos para apuntalar a uno o a otro", ha afirmado, y ha recordado que Junts rompió relaciones en el PSOE ante sus incumplimientos del pacto de investidura.
Feijóo se ofrece a Junts y PNV para adelantar elecciones: "Podemos buscar una solución"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha ofrecido a Junts y PNV para "buscar una solución en poco tiempo" y hacer prosperar una moción de censura instrumental que provoque el adelanto de las elecciones generales al que se niega el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
"Parece ser, y quiero ser optimista, que hay algún movimiento por ahí… porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, UPN y por Coalición Canaria, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas e inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo", verbalizó en una entrevista en Telecinco.
Feijóo hizo así "un llamamiento muy claro y muy transparente" tanto a PNV como a Junts, a quienes les garantizó que "solamente" quiere restaurar la "decencia, limpiar las instituciones del Estado de forma inmediata" y "convocar las elecciones".