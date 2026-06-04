Última hora del caso Leire Díez: la UCO registra la empresa Tubos Reunidos en Bilbao

Leire Díez informó a la presidenta del PSOE que estaba al tanto por Cerdán: "Se lo habías contado"

La exmilitante socialista Leire Díez mantenía informada a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, de acciones para "reconducir" lo que consideraba ataques al presidente del Gobierno y líder del partido, Pedro Sánchez. "Se lo habías contado a Santos el otro día", le dijo la dirigente y diputada, en alusión al exsecretario de Organización Santos Cerdán, a quien el juez sitúa como el presunto cabecilla de una red que buscaría desestabilizar causas judiciales.

En un informe que forma parte del sumario del 'caso Leire Díez' y al que ha tenido acceso Europa Press, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla una conversación de Díez con Narbona a través de WhatsApp el 24 de abril de 2024. "Leire habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar 'ayuda cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'. En esta misma conversación, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones 'se lo habías contado a Santos el otro día'", relatan los agentes.

La conversación tuvo lugar el mismo día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó su 'Carta a la ciudadanía'. Dos días después tuvo lugar una reunión en la sede del PSOE que, para el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de la causa, fue el "punto de inflexión" de la presunta trama.