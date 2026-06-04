Última hora del caso Leire Díez: la UCO registra la empresa Tubos Reunidos en Bilbao
Los detalles del sumario del caso Leire revelan la supuesta implicación del PSOE y del Gobierno en la trama para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el partido y el Gobierno. Mientras, continúa la investigación de la Audiencia Nacional y el juez Pedraz ha enviado a la UCO a la empresa Tubos Reunidos en una pieza separada del caso.
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El sumario del caso Leire señala a Interior: ordenó a la UCO que "se pusiera de perfil" ante las investigaciones que afectaban a Sánchez
Alsina: "Ya no es sólo Cerdán y Leire y Dolset y las grabaciones villarejas, es el ministerio del Interior queriendo controlar las investigaciones de la UCO"
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Leire Díez informó a la presidenta del PSOE que estaba al tanto por Cerdán: "Se lo habías contado"
La exmilitante socialista Leire Díez mantenía informada a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, de acciones para "reconducir" lo que consideraba ataques al presidente del Gobierno y líder del partido, Pedro Sánchez. "Se lo habías contado a Santos el otro día", le dijo la dirigente y diputada, en alusión al exsecretario de Organización Santos Cerdán, a quien el juez sitúa como el presunto cabecilla de una red que buscaría desestabilizar causas judiciales.
En un informe que forma parte del sumario del 'caso Leire Díez' y al que ha tenido acceso Europa Press, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla una conversación de Díez con Narbona a través de WhatsApp el 24 de abril de 2024. "Leire habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar 'ayuda cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'. En esta misma conversación, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones 'se lo habías contado a Santos el otro día'", relatan los agentes.
La conversación tuvo lugar el mismo día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó su 'Carta a la ciudadanía'. Dos días después tuvo lugar una reunión en la sede del PSOE que, para el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de la causa, fue el "punto de inflexión" de la presunta trama.
El sumario del caso Leire señala a Interior: ordenó a la UCO que "se pusiera de perfil" ante las investigaciones
El exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre julio de 2023 y diciembre de 2025, Rafael Yuste, aseguró el pasado miércoles a los agentes de esta unidad que le tomaron declaración que el Director Adjunto Operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, ordenó en 2024 "ponerse de perfil" en los procedimientos policiales "que tuvieran afectación política", como el que implicaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Así consta en uno de los informes incluidos en el sumario del caso Leire, que recoge la declaración como testigo de Yuste ante los agentes el pasado 27 de mayo en la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid en relación a posibles filtraciones de investigaciones internas. En ella se muestra cómo los dos investigadores preguntan al exjefe de la UCO si tenía conocimiento de "presiones políticas" sobre los efectivos que investigaban a "personas vinculadas al PSOE o al entorno del presidente del Gobierno" para que "hicieran o dejaran de hacer".
El monólogo de Alsina sobre el sumario del caso Leire: "Ya no es solo Cerdán y Leire"
El periodista de Onda Cero ha analizado la tromba de información "fecal" que ha supuesto la publicación del sumario del caso Fontanera en el que se señala directamente a dos directores generales de la Guardia Civil.
Alsina: "Ya no es sólo Cerdán y Leire y Dolset y las grabaciones villarejas, es el ministerio del Interior queriendo controlar las investigaciones de la UCO"
El PSOE reduce el caso a "comportamientos individuales" de "farsantes y oportunistas"
El PSOE cree que la nueva documentación conocida sobre las investigaciones judiciales sobre el caso Leire, tras el levantamiento parcial del secreto del sumario, ponen de manifiesto "una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos" que han usado el nombre del partido "en vano y en falso".
Así lo expresa en su cuenta de X la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, que ha apelado a "la honorabilidad y transparencia" del PSOE, así como a los valores que representan estas siglas.
"Ahora y siempre la ciudadanía tiene que saber que quien utilice el nombre del PSOE en vano, en falso, en beneficio propio o para defender oscuros intereses, nos tendrá siempre enfrente", señala Torró.
Los mensajes que "evidenciarían" el conocimiento de Sánchez de las actividades de Leire
La UCO que varios mensajes intervenidos apuntan a un posible conocimiento por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de las actividades que desarrollaba la exmilitante socialista Leire Díez, tal y como se revela en el sumario. Los investigadores basan esta conclusión en una serie de conversaciones mantenidas por Díez con distintos interlocutores en las que aparecen referencias al "one", "el presi" o "el presidente", términos que la Guardia Civil identifica con el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE.
En el atestado, la UCO explica que la referencia al "one" -uno en inglés- "solo podría estar efectuada al presidente del Gobierno y secretario general del partido". Los agentes argumentan que Leire Díez se refería a Santos Cerdán como "S", "Santi" o "jefe", por lo que el "one" correspondería a una persona situada en un nivel jerárquico superior y con capacidad para dar instrucciones al entonces secretario de Organización del PSOE.
Uno de los mensajes destacados por la Guardia Civil fue enviado por Leire Díez el 15 de febrero de 2025 al expresidente de la SEPI Vicente Fernández. En él afirmaba: "Ayer le dijo el 'one' a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo". Para los investigadores, esa conversación reflejaría una cadena de comunicación que partiría del presidente del Gobierno, pasaría por Santos Cerdán y llegaría hasta la propia Díez.
Leire ofreció a Villarejo ayuda de la Fiscalía por "documentos comprometidos" sobre Rajoy, Cospedal o empresas
La exmilitante socialista Leire Díez llegó a ofrecer al excomisario José Manuel Villarejo la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía a cambio de información sensible sobre dirigentes políticos, magistrados y grandes empresas. Así consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al procedimiento que instruye la Audiencia Nacional.
Según la investigación, los agentes localizaron en el teléfono móvil de Leire Díez una fotografía de un documento en el que se planteaba una posible reunión con representantes de la Fiscalía General del Estado. El objetivo sería explorar un pacto que evitara el ingreso en prisión del excomisario a cambio de su colaboración.
Entre la información que, presuntamente, se solicitaba a Villarejo figuraban datos sobre el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. También se mencionaban asuntos relacionados con el Grupo Planeta, BBVA, el magistrado Manuel Marchena y los investigados en el caso Kitchen Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez.
La UCO registra la empresa Tubos Reunidos y pide información a la SEPI
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando este jueves la sede de la empresa Tubos Reunidos en Bilbao y, asimismo, ha acudido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en Madrid, para requerir información en el marco de una pieza secreta que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que los agentes de la UCO están practicando estas diligencias por orden del magistrado que investiga a una presunta trama para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el PSOE y el Gobierno, que estaría liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez.
El PSOE reconoce que pagó a Leire Díez 45.000 euros entre 2015 y 2017
El PSOE reconoce que pagó a Leire Diez un total de 44.859,4 euros por transferencia bancaria entre 2015 y 2017 y, según afirman, "conforme a las facturas presentadas". A petición del juez de Madrid que investiga a la supuesta fontanera desglosa varios contratos del PSOE de Cantabria como Asesora Técnica en Comunicación, en calidad de trabajadora autónoma.
El PSOE ha detallado los pagos que Leire Díez recibió del PSOE de Cantabria en respuesta a la solicitud del titular el juzgado de instrucción numero 9 de Madrid, que un auto del pasado mes de abril aceptó la diligencia solicitada por HazteOir, que ejerce la acusación popular en esta causa que investiga presuntas maniobras de la exmilitante contra fiscales, jueces y mandos de la Guardia Civil.
En su escrito, el PSOE explica que Leire Díez trabajó como autónoma dependiente para la formación en Cantabria en dos periodos: del 1 de septiembre de 2015 al 28 de febrero de 2017 y del 1 de marzo al 7 de septiembre de 2017, ambos inclusive.
El sumario del caso Leire: los billetes encontrados en casa de Gaspar Zarrías
Onda Cero accede al sumario del Caso Leire cuyo secreto levantó el juez Santiago Pedraz parcialmente. Además del efectivo hallado en el domicilio del exvicepresidente andaluz, recoge el testimonio de la empresaria Carmen Pano ante la UCO en el que relata el intento de soborno que habría hecho el PSOE a través de una abogada.
La UCO encontró fajos de billetes unidos con gomas en la casa de Gaspar Zarrías