¿Por qué visita España el Papa León XIV? El motivo de un viaje histórico

La llegada del Papa León XIV a España, programada entre el 6 y el 12 de junio, ha despertado una gran expectación en todo el país. Se trata de una histórica visita y un acontecimiento excepcional para la sociedad civil que supone romper con la racha de 15 años sin que un Pontífice pise el territorio nacional, siendo la última la de Benedicto XVI en 2011 con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

El viaje papal se va a desarrollar en base a tres ejes: la celebración litúrgica, el encuentro institucional y, de forma destacada, la atención a las realidades sociales más complejas. Los consejeros de la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Española han sido los encargados de diseñar esta ruta que incluirá los destinos, por orden, Madrid, Barcelona y Canarias. En este planning han combinado grandes actos de masas con visitas a centros 'a pie de calle' aunque, también, recepciones con figuras institucionales. Entre algunos de estos actos destacan la misa en la Plaza de Cibeles, la recepción en el Palacio Real, el acto en la Sagrada Familia y el encuentro con personas migrantes en Canarias.

Una puerta abierta a los españoles: los motivo de la elección de España

Para los expertos en asuntos vaticanos, como es el caso del periodista José María Zavala, la elección del destino español va más allá de los compromisos institucionales. Según explica Zavala, el viaje llega en un punto de inflexión en el que la sociedad española, sobre todo los más jóvenes, tienen "una sed enorme" porque venga el Papa León XIV, ya que España, actualmente, experimenta un fuerte proceso de polarización, sobre todo, en cuestión religiosa. Es por ello que, una de las misiones del Papa en su visita a España es ofrecer su figura como un referente que vaya más allá de las cuestiones materiales y políticas conectando tanto con jóvenes creyentes como con no creyentes a través de un mensaje basado en la paz, el amor y la esperanza. En este sentido, en su visita, León XIV pondrá el foco en las realidades más vulnerables.

Es por ello que la agenda, que está muy equilibrada en este sentido, toca las principales sensibilidades de España. En Madrid, siendo el primer destino, el foco está puesto en la juventud, con citas como el encuentro en el Santiago Bernabéu, y en personas sin hogar como la visita al proyecto CEDIA de Cáritas. Por otro lado, en Barcelona, se potencia el valor de la familia, con una misa en la Basílica de la Sagrada Familia, y la reinserción social, con una visita al centro penitenciario Brians. Por último, la parada en Canarias responde a la crisis migratoria actual, un punto que el Papa considera realmente importante y que recordará la defensa de una acogida digna y bien gestionada en los lugares más críticos de las islas.

Con las calles puestas a punto y la seguridad preparada en sus tres destinos, España se prepara para vivir una de las semanas más esperadas de la historia y que dejará una huella en los españoles.