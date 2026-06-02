Cómo inscribirse a los actos para ver al Papa León XIV en su visita a Madrid

Comienza la cuenta atrás para la histórica visita del Papa León XIV a España el próximo 6 de junio. Miles de personas ultiman los detalles para asistir a los encuentros programados en la capital, ya que es tal el aclamo del evento que, en el caso del alojamiento y transporte, ya rozan el desbordamiento. Por ello, la Archidiócesis de Madrid ha avisado que, pese a la alta demanda que supera las 250.000 personas registradas, el proceso online de inscripción sigue activo, lo que asegura un pase a estos actos.

En el caso concreto de Madrid, la agenda del Pontífice se concentra entre los días 6 y 9 de junio. Los actos centrales para los que se requiere un registro previo son: la Santa Misa en Cibeles, que incluirá una procesión, y una vigilia destinada, en concreto, a los más jóvenes. Por otro lado, el 8 de junio, el estadio Santiago Bernabéu será el escenario de música y oración dedicado al público, una cita muy esperada con 70.000 localidades disponibles.

Cómo registrarse en la web para ver al Pontífice

El proceso para asegurar un puesto en los eventos de Madrid se gestiona de manera digital. Se realiza a partir de la página de la archidiócesis de Madrid y permite apuntarse tanto de forma individual como colectiva. Para ello, los interesados deberán seguir estos pasos:

Acceder a la web de la organización de la visita del Papa (https://madrid.conelpapa.es/)

de la visita del Papa (https://madrid.conelpapa.es/) Seleccionar la sección de 'Peregrinos' e iniciar sesión con un correo electrónico que no haya estado vinculado previamente a la web.

que no haya estado vinculado previamente a la web. Una vez completados los datos personales (que incluye una foto de carnet y la dirección, entre otros), se puede crear un 'grupo nuevo' (opción válida tanto si se va solo como si se gestionan los pases de otras personas) o unirse a un grupo existente que se deberá acceder mediante un pin.

que se deberá acceder mediante un pin. Después, la web dará la opción para seleccionar el evento al que se desea acudir: a la vigilia o a la Santa Misa.

al que se desea acudir: a la vigilia o a la Santa Misa. Una vez acabado este proceso, se debe esperar un email para conformar la inscripción. Tras esto, termina el proceso de inscripción.

En definitiva, la Archidiócesis insiste en no dejar el trámite para el último momento de cara a garantizar la mejor organización por parte de los asistentes. Ante cualquier problema técnico, la mayoría de ellos resueltos por las instituciones católicas, se recomienda revisar la bandeja de entrada y los datos personales con los que se realizó la inscripción para comprobar que son correctos.