La AIReF pone fecha a la bajada progresiva de las pensiones en España: de representar el 70% del sueldo medio a menos del 60%

Los futuros jubilados verán rebajadas sus pensiones, que cada vez serán menos cuantiosas en comparación con los salarios. Así lo afirma el último informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que confirma que la tasa de generosidad se acerca a su punto máximo en nuestro país.

¿Y por qué importa tanto el dato de la tasa de generosidad? Se trata de la cifra que mide la relación entre las nóminas de los jubilados y el sueldo medio de España, por lo que tiene una vinculación directa con la cuantía que reciben los antiguos trabajadores del sistema.

La fecha a partir de la cual habrá un descenso progresivo de las pensiones

Así, la AIReF pone el foco en que dicha tasa se aproxima a su máximo. Según sus cálculos, este dato se alcanzará en 2030, cuando el importe medio de las pensiones representará más del 70% de la media salarial en España. A partir de 2030, se producirá una bajada progresiva que culminará en 2050, año en el que solo cubrirá el 60% del salario medio.

Ya en 2070, según los cálculos del organismo, solo representará el 57% del sueldo medio, lo que supone un descenso de más de diez puntos con respecto a 2030. Los futuros jubilados verán así reducida su nómina de pensiones de manera significativa.

El asunto ha sido objeto de debate en Por fin, donde Carolina Bescansa ha querido subrayar que la sostenibilidad de las pensiones tiene que ver con la "calidad del empleo de los jóvenes": "Un mercado laboral muy precario que genera salarios bajos y cotizaciones bajas no garantiza el sistema de pensiones, ni permite que se mantenga la dignidad en las condiciones de vida de la gente mayor".

"Si queremos garantizar un sistema digno, hay que garantizar un mercado laboral digo", asegura Bescansa, que concluye diciendo que esa es la "fórmula sobre la que hay que trabajar": "Si queremos pensiones, hay que acabar con la precariedad laboral".

La AIReF insiste en los problemas de diseño en la regla de gasto de pensiones

La Airef también confirma en su estudio que el gasto neto en pensiones se situará en el 13% del PIB promedio entre 2022 y 2050, por debajo del umbral del 13,3% fijado por la normativa, si bien insiste en que la regla de gasto tiene problemas de diseño y no es un indicador adecuado para garantizar la sostenibilidad.

En concreto, el gasto bruto público en pensiones se mantiene en el 14,6% del PIB, en promedio del periodo 2022-2050, tras incorporar los datos observados de PIB y gasto en pensiones de 2024 y 2025, mientras que las medidas de ingresos se revisan al alza y se sitúan en el 1,6% del PIB en promedio entre 2022 y 2050. Ese 1,6% compensa y sitúa el gasto promedio en pensiones en ese 13%.

Así, el estudio se traslada a un escenario a políticas constantes en el que no operan las reglas fiscales, la deuda iniciaría una trayectoria ascendente a largo plazo impulsada por el proceso de envejecimiento de la población española, agravando la situación de vulnerabilidad de las finanzas públicas. Con estas previsiones, la deuda llegaría a un 123% del PIB en 2050. En concreto, el gasto asociado al envejecimiento elevaría la deuda en torno a 52 puntos del PIB para ese año.

El director de la División de Análisis Presupuestario, Ignacio Fernández-Huertas, también coincidió en que "persisten los riesgos para la sostenibilidad fiscal a largo plazo", sobre todo a partir de 2035, cuando se iniciará esa trayectoria ascendente de la deuda. También adelantó problemas con el encaje de la regla de gasto en pensiones en el marco fiscal europeo, que podría incumplirse, incluso con la activación de la cláusula de escape. "En 2027 y 2028, incumpliríamos los límites de la cuenta de control acumulada", dijo Fernández-Huertas.