El BCE recomienda invertir los ahorros para la jubilación y alerta de que las pensiones públicas no serán suficientes

Los hogares europeos deberían invertir mejor sus ahorros, por ejemplo, para complementar su pensión pública y asegurarse un nivel de vida adecuado en la jubilación, especialmente las mujeres.

El Banco Central Europeo (BCE) advirtió este jueves de que los hogares en la zona del euro tienen gran parte de sus ahorros en depósitos bancarios de baja rentabilidad y no invierten en acciones por desconocimiento y aversión al riesgo, intensificada por el recuerdo de la crisis financiera global de hace casi veinte años.

El BCE considera que la integración del mercado de capital en la zona del euro se ha reducido desde 2022 y una parte significativa de la inversión europea en acciones se canaliza fuera de la Unión Europea (UE), según el Informe de Integración de 2026. Esto impide que gran parte de los ahorros de los europeos se canalicen en inversiones productivas que impulsen el crecimiento y la competitividad de Europa a largo plazo. "La integración financiera es crucial para la prosperidad, estabilidad y competitividad de la Unión Económica y Monetaria", dijo el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en la conferencia.

Inversión productiva en acciones

Además, con una mayor inversión de los hogares en acciones, las empresas podrán acceder con más facilidad al capital que necesitan para financiar la innovación. La Comisión Europea (CE) tiene como objetivo canalizar los elevados ahorros de Europa de forma más efectiva en inversión productiva.

La Comisaria Europea de Servicios Financieros y Unión de Ahorros e Inversiones, Maria Luís Albuquerque, participa también en la conferencia.

Ahorros para pensiones en los mercados de capital

El BCE dice también en el informe que sería fundamental canalizar los ahorros para las pensiones en los mercados de capital de la UE para afrontar el envejecimiento de la población.

La CE propuso el año pasado impulsar las pensiones complementarias para garantizar unos ingresos adecuados en la jubilación.

Esas pensiones complementarias no reemplazarán a las públicas, que son la base de los regímenes de pensiones de todos los países.

Los sistemas públicos de pensiones en Europa funcionan mayoritariamente mediante un sistema de reparto, en el que las cotizaciones de los trabajadores financian las pensiones de los jubilados, sin acumular activos en el mercado de capital.

Las contribuciones a la seguridad social no se acumulan en una cuenta individual para el futuro, sino que se usan para pagar las prestaciones actuales con el "contrato generacional", un principio político de solidaridad, donde la población activa sostiene a la pasiva.

Pero debido al envejecimiento de la población, las pensiones públicas en muchos casos no serán suficientes para mantener un nivel de vida adecuado, especialmente entre las personas vulnerables y las mujeres, según la CE.

El canciller alemán, el cristianodemócrata Friedrich Merz, consideró recientemente necesaria una reforma del sistema público de pensiones en Alemania y dar más relevancia a instrumentos del mercado de capitales en un momento en el que se jubilan muchos "baby boomers", la generación de la explosión de natalidad posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Ahorros muy elevados en Europa

Los ciudadanos europeos ahorran una parte grande de sus ingresos disponibles. La tasa de ahorro de los hogares de la eurozona es elevada en relación con sus ingresos disponibles, un 15 % en el primer trimestre de 2025, superior a la tasa de inversión del 9 %.

El BCE considera que una parte de estos ahorros se podría invertir productivamente en acciones cotizadas, que dan rendimientos más elevados que los bonos y depósitos bancarios a largo plazo, o en bonos corporativos.

La inversión en un fondo de inversión de bajo coste hubiera dado una rentabilidad anual de aproximadamente el 6 % los últimos diez años, según el BCE, similar a la rentabilidad del índice bursátil europeo MSCI Europe.

Pero la realidad es que el 32 % de los ahorros los hogares de la eurozona estaba en depósitos bancarios y divisas en el segundo trimestre de 2025. Esta cifra triplica la de EEUU.

Las acciones cotizadas que mantienen directamente los hogares de la zona del euro representan sólo el 5 % de su cartera (31 % en EEUU).

Participaciones en fondos de inversión, prestaciones de jubilación y productos aseguradores (incluidos seguros de vida), a través de los cuales los hogares también pueden tener acciones y otros activos cotizados, representan el 38 %.