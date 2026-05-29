La AIReF ratifica que la reforma de las pensiones cumple, pero cuestiona que la metodología del Gobierno evalúe su sostenibilidad a futuro

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) confirmó este viernes que el gasto neto en pensiones se situará en el 13% del PIB promedio entre 2022 y 2050, por debajo del umbral del 13,3% fijado por la normativa, si bien insistió en que la regla de gasto tiene problemas de diseño y no es un indicador adecuado para garantizar la sostenibilidad.

Así se desprende del estudio sobre la regla de gasto en pensiones, en el que se ratificaron las conclusiones del pronunciamiento de 2025 y se constató de nuevo su cumplimiento formal.

En este análisis, la Airef solo tiene que estimar el impacto de las medidas de ingresos en el promedio de 2022-2050 y comprobar si el gasto estimado para ese mismo periodo en el Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea, actualizado con los datos observados, menos el impacto de las medidas, supera o no el 13,3% del PIB.

Por tanto, en ese 13% del PIB promedio para 2022-2050, queda tres décimas por debajo del umbral establecido en la normativa.

El organismo puntualizó que este resultado supone una mejora de casi dos décimas respecto al pronunciamiento anterior y se explica por una mayor estimación del impacto de las medidas de ingresos para fortalecer el sistema.

En concreto, el gasto bruto público en pensiones se mantiene en el 14,6% del PIB, en promedio del periodo 2022-2050, tras incorporar los datos observados de PIB y gasto en pensiones de 2024 y 2025, mientras que las medidas de ingresos se revisan al alza y se sitúan en el 1,6% del PIB en promedio entre 2022 y 2050.