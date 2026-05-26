Así es el primer coche eléctrico de Ferrari que ha suscitado duras críticas y una caída en bolsa de la marca

Ferrari ha presentado su nuevo modelo "Luce", el primer coche completamente eléctrico que saca a la venta la histórica fabricante de deportivos de lujo. Una decisión radical que no ha contado con una buena acogida entre sus seguidores.

Este nuevo vehículo, que acaba de salir al mercado con un precio de 550.000 euros, supone una ruptura radical con la tradición de Ferrari. No solo por la innovación que supone presentar su primer automóvil 100% eléctrico: también es el primer modelo en contar con cinco plazas, y estéticamente se aleja del diseño habitual.

Entre las características principales de este nuevo modelo se encuentra su potencia de 1.050 CV, su aceleración de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos, o su velocidad máxima de hasta 310 km/h. También cuenta con una autonomía eléctrica de 530 km con la batería completamente cargada.

"Hemos creado un automóvil que combina emociones únicas al volante con un rendimiento extraordinario, placer de conducción y confort para los seguidores de Ferrari de hoy y de mañana", ha comentado el consejero delegado de la compañía, Benedetto Vigna.

Ferrari se hunde en la Bolsa italiana

Como se ha mencionado anteriormente, ha contado con una mala acogida entre los seguidores de la compañía, lo que consecuentemente ha provocado que las acciones de Ferrari hayan cerrado la sesión de este martes con una caída del 8,37% en la Bolsa de Milán.

Esta situación ha provocado que otra de las grandes fabricantes como Lamborghini retrase el lanzamiento de su modelo híbrido, lo que refleja la complicación actual de las fabricantes de automóviles de lujo para convencer a los clientes de renunciar al ruido de los vehículos de motor para dar el paso a los modelos eléctricos.