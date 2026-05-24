Miles de personas inundan las calles de Madrid para exigir "medidas urgentes" ante la "crisis sin precedentes" de la vivienda

Miles de personas han salido a las calles de Madrid para protestar por el encarecimiento de los alquileres y la dificultad de acceso a la vivienda. Es la primera de una "oleada de movilizaciones" sobre este asunto que hay previstas en el mes de junio en 24 ciudades españolas como Málaga, Barcelona, Valencia y Las Palmas.

Bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida', la manifestación ha arrancado desde el Paseo del Prado hacia la calle Sevilla. Convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, también han asistido los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, acompañados de sus secretarios generales de Madrid.

Asimismo, también han asistido figuras políticas como la portavoz del PSOE-, en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Martodo, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada, Irene Montero.

Una de las pancartas de la marcha | EFE/ J.J. Guillén

Hay que acabar con "la dictadura del rentismo"

El objetivo de la marcha es la recuperación de los contratos de alquiler indefinido, la bajada de los alquileres y la subida del salario y de las pensiones mínimas hasta los 1.500 euros, "medidas urgentes" ante una "crisis sin precedentes". Según ha denunciado el sindicato, los alquileres en Madrid han subido más de un 50% en los últimos años. El precio medio de la Comunidad es de 1.500 euros, por lo que los inquilinos dedican más del 70% de su salario a pagar el alquiler.

Así las cosas, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha llamado a "la desobediencia" como "herramienta legítima" para luchar contra "la dictadura del rentismo". "Se desobedecen las leyes injustas para conquistar derechos colectivos", ha subrayado la portavoz en declaraciones a los medios, porque las leyes en lugar de "proteger la vida" protegen a la especulación.

Un cartel de la manifestación | EFE/ J.J. Guillén

Piden convocar una huelga general

Del Río ha criticado que los precios de las viviendas está echando de sus casas a la gente, les está "costando la vida" y hasta "enfermando". Por eso, ha apelado a los sindicatos para "desobedecer juntos" las leyes y poner en marcha una huelga general para acabar "con el negocio de la vivienda".

También ha cargado contra los gobiernos por permitir que estas prácticas sean legales y no solo no hacer nada, sino también por utilizar recursos públicos "para proteger los intereses del rentismo". Para finalizar, ha advertido de que no van a someterse "a ningún chantaje de ningún casero" y no aceptarán ni sus precios ni sus contratos.