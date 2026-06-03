Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El futbolista argentino Leo Messi ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El jurado ha leído el fallo este miércoles a las 12.00 horas en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo.

Lionel Andrés Messi Cuccittini (Rosario, Argentina, 1987) es internacional con la selección argentina absoluta y está considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, con una trayectoria que incluye más de 1.000 partidos como profesional, más de 800 goles y cerca de 400 asistencias en clubes y selección.

A lo largo de su carrera ha conquistado en torno a medio centenar de títulos oficiales con sus clubes, entre ellos el FC Barcelona y con Argentina, entre ellos una Copa del Mundo, varias Ligas de Campeones y numerosos campeonatos nacionales, así como decenas de galardones individuales como el Balón de Oro o premios al mejor jugador de la temporada en distintas competiciones.

Al premio, el sexto de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias en su cuadragésima sexta edición, optaban un total de 27 candidaturas de 12 nacionalidades, según ha informado la organización.

Según recoge el reglamento de los premios, estos reconocimientos están destinados a distinguir la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria desarrollada por personas o instituciones en el ámbito internacional.

En concreto, el Premio Princesa de Asturias de los Deportes se concede a "las trayectorias que, por medio del fomento, desarrollo y perfeccionamiento del deporte y su dimensión social, se hayan convertido en un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva conlleva en beneficio de los seres humanos".

Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró -símbolo representativo del galardón-, un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de 50.000 euros.

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