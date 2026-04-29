La cantante estadounidense Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

La artista estadounidense Patricia Lee 'Patti' Smith (Chicago, 1946) ha sido distinguida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, un reconocimiento a su influencia en el arte a través de la música y la literatura. El fallo del jurado, presidido por María Pagés, se ha hecho público este miércoles a las 12:00 en el Salón Covadonga del Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo. En este lugar se ha dado a conocer el primero de los ocho galardones.

El premio se concede a la labor de "creación y perfeccionamiento" en disciplinas como la arquitectura, la cinematografía, la danza, la escultura, la fotografía, la música, la pintura, el teatro y otras manifestaciones artísticas. Un premio que convoca anualmente la Fundación Princesa de Asturias.

Una figura clave en el rock y la literatura

Cantante, compositora, escritora y artista visual, es considerada 'la madrina del punk', por ser una de las artistas más influyentes del rock. Es una referente cultural desde hace más de cinco décadas, ya que Smith irrumpió en el panorama musical con el sencillo 'Hey Joe / Piss Factory' (1974). No obstante, fue con el álbum 'Horses' (1975) con el que alcanzó su notoriedad, considerado uno de los trabajos fundamentales del punk rock. Su obra, además, rebasa el ámbito de la música para abarcar la poesía, la fotografía y la performance.

Por otro lado, su producción literaria está encabezada por las aclamadas memorias 'Just Kids' (2010), una obra galardonada con el National Book Award. A este éxito le siguen otros trabajos como 'M Train' (2015) y 'Year of the Monkey' (2019), poemarios como 'Seventh Heaven' (1972) y 'Auguries of Innocence' (2005), además de su publicación más reciente en 2025, 'Bread of Angels'.

Patti Smith: referente cultural y activismo internacional

Comprometida también con diversas causas sociales y políticas, Smith ha desarrollado parte de su carrera artística concienciando también sobre la causa climática. Por ejemplo, ha presentado proyectos como la colaboración artística inmersiva 'Correspondences' junto a Soundwalk Collective, que se centra en la crisis climática.

Entre otros reconocimientos, ha sido distinguida con Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2019), el Premio Polar de la Música (2011) y ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock. Actualmente, Patti Smith continúa ofreciendo conciertos con motivo de una gira internacional del 50 aniversario de su disco 'Horses'.