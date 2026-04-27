Elvira Mínguez nos habla de su última novela 'La educación del monstruo': "Tenía claro que quería escribir una novela negra"

Carlos Alsina ha conversado con la escritora Elvira Mínguez, ganadora del último Premio Primavera de Novela con su obra, en una entrevista en la que ha repasado su trayectoria y su relación con la escritura. "Yo no tengo una nana que recuerde, yo tengo el sonido de la radio", ha señalado, explicando que en su casa siempre hay un transistor encendido y que lo primero que hace al comenzar el día es poner la radio.

Mínguez ha reconocido también la responsabilidad que supone recibir un galardón de este nivel: "A ver ahora qué haces, bonita", ha comentado entre risas. Su relación con la literatura comenzó relativamente tarde: 'La sombra de la tierra', su primera novela, la escribió a los 58 años. "Si me llegan a decir que con 58 años iba a encontrar algo que me gustara tanto, no me lo hubiera creído", ha confesado.

Si me llegan a decir que con 58 años iba a encontrar algo que me gustara tanto, no me lo hubiera creído

La autora ha asegurado que continúa escribiendo —"mi cabeza no para"—, aunque todavía tiene pendientes algunos pasos en su proceso creativo, como acudir a la Biblioteca Nacional para documentarse. Además de novelista, Mínguez es actriz, directora y guionista, una faceta que también ha abordado durante la conversación.

Sobre las diferencias entre ambos procesos creativos, ha explicado que el rodaje de una película tiene la ventaja de que termina, mientras que la escritura implica enfrentarse a un cierto vacío al finalizar. No obstante, ha destacado la libertad que ofrece la novela frente al guion: "No tengo ninguna metodología a la hora de escribir".

Su nueva obra se articula en tres tiempos y tres escenarios distintos. El primero arranca con el viaje de inmigración ilegal a Alemania de dos hermanas junto a sus maridos. A partir de ahí, la historia se centra en Matilde, una mujer sobreprotectora con un hijo de cinco años en 2014, cuya vida da un giro tras un episodio inquietante que la empuja a investigar sus propios orígenes. “Yo quería escribir una novela negra”, ha explicado, en un relato en el que, según adelanta, la protagonista acaba enfrentándose a "un monstruo".