Javier Gurruchaga advierte sobre "los tiempos difíciles" para la música en la actualidad: "Hay censuras y cosas raras"

Javier Gurruchaga, cantante de la Orquesta Mondragón, ha pasado por los micrófonos de Julia en la onda y ha celebrado y repasado sus 50 años de carrera musical. No se define como nostálgico y apuesta por mirar y vivir el presente, aunque ha reconocido que ahora corren "tiempos difíciles" y "a veces no sabes si una canción sentará bien o mal. Estamos en unos aires un poco inquisitivos, hay censuras y cositas raras por ahí".

Era 1976 cuando empezó su andadura por los escenarios, el inicio de una carrera meteórica, aunque empezó trabajando en un banco donde estuvo cinco años. Si bien terminó pidiendo una excedencia. Tenía 20 años y ya "podía vivir de la música", aunque ha recordado cómo gracias a ese trabajo en el banco pudo pagarse los estudios y algunos instrumentos.

Sus influencias a lo largo de su vida

Empezó a tocar el saxofón porque su subteniente de la mili era su profesor en el conservatorio. "Era un hombre encantador", ha recordado, al tiempo que ha contado que fue él quien le metió en la banda de música para hacer la mili allí. "Fue una experiencia, teníamos mucho tiempo libre, tenía varios grupos...", ha rememorado.

También le debe mucho al festival de jazz que se hacía en San Sebastián, gracias al que conoció mucha gente, muchos estilos y muchos cantantes, y a su participación en un programa de radio que se llamaba Jazz Club, Incluso al colegio donde estudió, el colegio de Amara, que era "la versión humilde. Todo eso ha influido indudablemente".

Su madre era cocinera en casas de marquesa. A veces, le llevaba con ella y tenía que pasarse las horas en un taburete. "La baronesa me daba pastelitos para entretenerme", ha indicado, y eso le ha servido para imitar tan bien a esta clase social en sus espectáculos.

¿De dónde viene el nombre de la orquesta Mondragón?

Sobre el escenario se transforma, algo que achaca al maquillaje que le ayuda a perder la timidez. Además, como se quita las gafas que lleva de normal porque sufre astigmatismo y miopía, "no sé quién me está mirando ni quién me ve, así que me lanzo y pierdo la timidez", ha comentado entre risas.

La orquesta Mondragón supuso un cambio en el paradigma musical español, ya que es una mezcla de cabaret, circo, rock and roll. De hecho, el nombre viene por el psiquiátrico que hay en Mondragón, que se llamaba Santa Águeda, pero el dicho popular dice "te vamos a llevar a Mondragón", donde está el psiquiátrico Además, en esa época era muy habitual que un grupo llevara en su nombre la palabra "orquesta".