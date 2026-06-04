cultura

Muere "de tristeza" Marjane Satrapi, autora de 'Persepolis', a los 56 años

"Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida", señala un comunicado de sus familiares.

Marjane Satrapi, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

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EFE

Madrid |

Imagen de archivo de Marjane Satrapi. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Imagen de archivo de Marjane Satrapi | . EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

La artista francoiraní Marjane Satrapi, mundialmente conocida por el cómic y película 'Persepolis', falleció a los 56 años, informaron este jueves sus allegados.

"Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida", señala un comunicado de sus familiares citado por medios locales, así como amigos en declaraciones a France Info.

Satrapi, cuyo marido (productor, actor y guionista) murió el 8 de abril de 2025, alcanzó fama internacional con 'Persepolis', autobiografía gráfica que relata su infancia en Irán durante la Revolución Islámica, y que fue adaptada al cine en 2007.

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