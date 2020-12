Marjane Satrapi: "Si la mitad son mujeres, la mitad de las historias debería ser sobre ellas"

Marjane Satrapi [Irán, 1969] es una mujer vital y entusiasta, que lamentó mucho no acudir el pasado mes de junio al BCN Film Fest para presentar su última película, 'Madame Curie'. Así lo contaba en una entrevista telemática con Kinótico desde su casa en París, en la que explicaba que el confinamiento había sido una etapa terrible para ella. Después, la creadora de 'Persépolis' o de 'Pollo con ciruelas', se centraba en la protagonista de su nueva cinta, que llega este viernes 4 de diciembre a los cines. 'Madame Curie' -o 'Radioactive' en el mercado internacional- es una cinta biográfica sobre la científica Marie Curie, pionera en el campo de la radioactividad, protagonizada por Rosamund Pike y Sam Riley.

“Crecí con el mito de Madame Curie. Mi madre quería que me convirtiese en una mujer independiente, y una de las figuras que tenía que seguir, además de Simone de Beauvoir, era Marie Curie. Al final no fui filósofa ni científica, pero me convertí en una mujer independiente. Y una de las cosas que más me llamaban la atención de la vida de Curie es que todo en su existencia estaba relacionado”, nos contaba la directora. “Su amor, su investigación, su muerte, todo era parte de lo mismo”. Satrapi, impulsora de la presencia de las mujeres en todos los sectores de la sociedad, lamenta la falta de películas sobre grandes figuras femeninas: "Si la mitad de la población mundial son mujeres, la mitad de las historias debería ser sobre ellas".