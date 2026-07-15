La emotiva despedida de Diego Martín a Ascen López: "Ojalá te vean mucho esta temporada para contemplar tu brillo"

El mundo del cine, del teatro y de la interpretación está de luto tras la muerte de Ascen López a los 69 años de edad. La actriz de 'Machos Alfa' y 'Monstruos S.L.', entre otros, ha dejado un vacío enorme entre sus compañeros. Diego Martín, que encarna a Chemi, yerno de Ascen en la ficción, ha compartido una despedida muy emotiva hacia la actriz.

"Reconozco que como pirueta del destino ha estado mal", ironizaba el actor al comienzo de su mensaje. Como en 'Monstruos S.L.' regenta una funeraria, el actor ha recordado que en la serie, Ascen y él jugaban con "disparates fúnebres", flores de coronas, "danzas alegres para reírnos de nosotros mismos"... Por eso, su muerte ha sido, según el actor, "la broma suprema". "Pero te has pasado, bonita", le reprocha.

Sin embargo, a pesar de "toda la tristeza" que ha provocado la noticia, el actor está seguro de que poco a poco "todo se cubrirá con el toque Ascen", que no es ni más ni menos que "la capacidad de mirarlo todo desde la alegría", el optimismo y el "entusiasmo inextinguible".

Queda menos de un mes para el estreno de la nueva temporada de Monstruos S.L.

El actor también ha destacado la capacidad que tenía la actriz de sacarle a todo "una ventaja, una sonrisa", a pesar de que la vida le pusiera por delante "espectáculos" absurdos o repetidos.

Como despedida final, Diego ha recordado el último viaje que hicieron juntos a la Ciudad de Los Ángeles, con el que Ascen cumplió un sueño. "Aunque no era muy difícil, porque para ti, cada día, era como cumplir un sueño", ha destacado.

El destino ha querido que la muerte de Ascen se produzca cuando queda menos de un mes para el estreno de la cuarta y última temporada de 'Monstruos S.L.'. Es por ello que Diego Martín solo tiene un único deseo: "Ojalá te vean mucho en esta temporada para contemplar tu brillo una vez más".

Emotivas despedidas de otros compañeros de profesión

La Unión de Actores y Actrices también ha despedido a Ascen con un emotivo mensaje en redes sociales: "Gracias por tanta risa, bondad y sabiduría, amiga querida". La actriz Lluvia Rojo también ha compartido un emotivo mensaje en el que se ha mostrado "en shock" y llena de "tristeza infinita". Ha definido a la actriz como "mi vecina bonita, madre postiza, amiga, compañera de viajes, gimnasio, festivales, broncas, paseos por la Pradera, Nocheviejas de petardos en el barrio...".