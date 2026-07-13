Muere el célebre actor Sam Neill, protagonista de Parque Jurásico, a los 78 años

El actor neozelandés Sam Neill, célebre por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga 'Parque Jurásico', entre otros personajes, ha muerto este lunes a los 78 años de forma "repentina e inesperada" en Sídney, según ha informado su familia.

"Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", señala un comunicado difundido en su cuenta de Instagram. En la misma publicación, sus allegados añadieron que, a pesar de lo imprevisto de la pérdida, se consuelan con el hecho de que el actor permanecía libre de cáncer.

El deceso ocurrió en Sídney, y la familia aprovechó la ocasión para rendir homenaje y expresar su agradecimiento a un hospital privado de la ciudad por los cuidados médicos brindados.

El intérprete había anunciado el pasado mes de abril que se encontraba limpio de la enfermedad tras recibir tratamiento para combatir un cáncer de sangre en etapa tres.

Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum en la primera entrega de Jurassic Park | Universal Pictures/ Europa Press

Tras conocerse la noticia, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, rindió tributo al actor a través de un mensaje en sus redes sociales:

"Irónico y seco, reflexivo y lacónico, Sam luchó contra la enfermedad con la misma dignidad, humor y convicción que dieron fuerza a cada una de sus actuaciones", manifestó el mandatario, quien concluyó asegurando que Neill "será muy llorado y largamente recordado. Que descanse en paz".

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